Relanzan tiendas SúperISSSTE en CDMX; prometen ahorros de hasta 20%

En la Ciudad de México se está viviendo un proceso de relanzamiento de las tiendas SúperISSSTE, indicó su titular, Dunia Ludlow. Luego de que a principios del sexenio ya sólo quedaban 15 tiendas en la capital y padecían de carencias en el abastecimiento y bajas ventas.

Pero en los últimos meses, se han relanzado o inaugurado cinco tiendas distribuidas en las alcaldías Coyoacán, Cuauhtémoc, Iztacalco, Tlalpan y Venustiano Carranza. Y en septiembre se planea abrir una nueva tienda en Tlalpan.

El relanzamiento de las tiendas SúperISSSTE Especial

Además, las tiendas también tienen un proceso de reabastecimiento que las ha llevado a competir con otros supermercados y elevar sus ventas.

El relanzamiento de las tiendas SúperISSSTE

“Las hemos reabastecido porque teníamos 15 tiendas que pues tenían muy poquito producto, entonces, eran tiendas que vendían muy poco, ahorita si tú vienes a nuestras tiendas pues ya tienen prácticamente de todo, ya incorporamos más de mil 500 productos diferentes, muchos de ellos de empresas mexicanas y de productos cien por ciento hechos en México, ya después de 20 años regresaron los perecederos a nuestras tiendas, entonces, ya tenemos fruta, ya tenemos verdura, ya tenemos carne, ya tenemos pollo, ya tenemos pescado”, dijo.

El relanzamiento de las tiendas SúperISSSTE

Indicó que el relanzamiento les ha permitido triplicar sus ventas en sólo 19 meses. Ludlow afirmó que los capitalinos pueden surtir su despensa ahorrándose hasta 20 por ciento comparado con otros supermercados.

“Tenemos una estrategia comercial que se llama Carrito de la Verdad en donde quincenalmente lo estamos actualizando con los productos que más compra la gente en cada una de las tiendas y se hace un comparativo con la tienda más cercana y, en general, el carrito está como por un 15 o 20 por ciento abajo que el carrito de la competencia”, dijo.

El relanzamiento de las tiendas SúperISSSTE

La directora de las tiendas SúperISSSTE dijo que el relanzamiento también le ha dado un nuevo vigor a los trabajadores quienes vivían con la preocupación de en qué momento cerrarían su centro laboral.

“Había un desánimo por parte de los trabajadores, tanto los que estaban en tiendas como los que estaban comisionados en otras áreas del ISSSTE y no haciendo las funciones por las cuales fueron contratados, entonces, ahora hay muy buen ánimo de esta recuperación del súper, no solamente porque tienen garantizados sus fuentes de trabajo, o sea ya no tienen este temor de que se vayan a quedar sin empleo por el cierre de tiendas, en primer lugar, y en segundo lugar porque tienen cosas que hacer, ya hay una dinámica real de tiendas”, indicó.