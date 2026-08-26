Comercio formal no puede competir con evasores: CANACO CDMX

La Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de la Ciudad de México (CANACO CDMX) advirtió que, ante el reciente aumento del comercio informal, los empresarios formales no pueden competir.

“Ante el reciente aumento del comercio informal, la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de la Ciudad de México externa su preocupación por los empresarios formales que no deben, ni pueden competir en condiciones desiguales frente a quienes evaden impuestos, incumplen regulaciones, comercializan mercancía falsificada o utilizan estructuras diseñadas para ocultar su origen y distribución”, indicó en un comunicado difundido este miércoles.

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Vicente Gutiérrez Camposeco, presidente de la CANACO CDMX, consideró que la informalidad debilita la capacidad de las empresas.

“Esta realidad erosiona la confianza en el mercado y debilita la capacidad de las empresas que cumplen con la ley para sostener inversión, empleo y competitividad”, señaló a través del comunicado.

Se detectó que durante los festejos vendedores ambulantes aprovecharon la venta de paraguas e impermeables para comercializar bebidas alcohólicas Foto: Especial

El líder empresarial consideró que la defensa del mercado formal no significa cerrar el comercio ni restringir la competencia, significa garantizar que todos los que participan en la economía, lo hagan bajo reglas claras, con obligaciones equivalentes y con respeto al Estado de derecho.

“Proteger al comercio formal es proteger la inversión, el empleo, la recaudación y a miles de empresas que cumplen todos los días con sus obligaciones. Ya que, no actuar es permitir que la ilegalidad se consolide como un modelo de negocio”, expresó.

Ambulantes ofertan camisetas de distintas selecciones mundialistas. Foto: Especial

La CANACO CDMX propuso la creación de mesas de trabajo interinstitucionales con objetivos definidos y procedimientos eficaces.

Estas mesas deben integrar autoridades fiscales, de seguridad, de protección al consumidor y de propiedad intelectual, junto con representantes del sector privado.

Su misión será coordinar acciones, compartir información y diseñar estrategias que permitan recuperar condiciones de competencia leal, señaló.

“El objetivo central de dichas mesas será construir un mecanismo permanente de coordinación entre autoridades y sector privado para mapear, identificar, investigar, contener y desarticular las redes que participan en el comercio ilegal, priorizando los productos, corredores logísticos, puntos de entrada, bodegas, centros de distribución y canales de comercialización con mayor incidencia”, indicó el organismo empresarial.