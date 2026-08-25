Cae en Edomex sujeto ligado a despojo de la Escuela Libre de Homeopatía en CDMX

Rafael Said "N", de 31 años, fue detenido en el Estado de México bajo una orden de aprehensión por estar ligado a una investigación de despojo de la Escuela Libre de Homeopatía de México ubicada en la alcaldía Cuauhtémoc.

De acuerdo con la información de la investigación, el hombre de 31 años, fue detenido el sábado alrededor de las 14:00 horas, en avenida Morelos 167, en la zona de San Cristóbal Centro, municipio de Ecatepec de Morelos.

Un conato de riña entre un grupo de manifestantes y policías se registró durante una manifestación afuera de la Escuela Libre de Homeopatía. Foto: Gobierno CDMX

La captura se concretó luego de que personal de la Fiscalía del Estado de México notificara a sus homólogos capitalinos que tenían bajo custodia a una persona con ese nombre. Los agentes de la Ciudad de México realizaron las verificaciones correspondientes para descartar una posible homonimia y confirmaron que se trataba del hombre que era requerido.

Rafael fue llevado inicialmente a las instalaciones de la coordinación territorial GAM-2 para la certificación médica correspondiente y posteriormente sería puesto a disposición del juez que lo requiere, al interior del Reclusorio Preventivo Varonil Norte.

Víctimas de despojo Abraham Cruz

La carpeta CI-FIDAMPU/A/UI-1C/D/868/09-2024 se inició por el delito de despojo, a partir de la denuncia presentada por el presidente y representante de la Escuela Libre de Homeopatía de México.

Los hechos ocurrieron el 12 de agosto de 2024, cuando el denunciante señaló que él y otras personas fueron despojados del inmueble ubicado en Peralvillo número 75, colonia Morelos.

En mayo de 2025, la alcaldesa de Cuauhtémoc, Alessandra Rojo de la Vega, cuestionó públicamente la decisión del Gobierno de la Ciudad de México de utilizar el predio para instalar un albergue destinado a personas migrantes.

Rojo de la Vega sostuvo que el inmueble había albergado durante más de un siglo a la Escuela Libre de Homeopatía y que la comunidad, los estudiantes, vecinos y la propia alcaldía no habían sido consultados sobre el cambio de uso.

La postura de la alcaldesa generó un enfrentamiento político con César Cravioto, entonces secretario de Gobierno de la Ciudad de México.

Las autoridades ministeriales continúan recabando pruebas para esclarecer los hechos para castigar a los responsables Foto: Rogelio Morales | Cuartoscuro

Cravioto rechazó que el Gobierno capitalino hubiera despojado a la institución. Explicó que el inmueble llevaba tiempo sin operar como escuela y hospital y que, según las autoridades, se encontraba ocupado irregularmente. También afirmó que existían denuncias penales relacionadas con personas que habían tomado el inmueble.

El funcionario sostuvo además que la institución de asistencia privada había celebrado un convenio mediante el cual cedía el inmueble al Gobierno capitalino, a cambio de recibir otro espacio para continuar con sus actividades.