Vinculan a proceso a sujetos relacionados con homicidios en Naucalpan y Toluca

La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) logró que un juez vinculara a proceso a dos hombres por el delito de homicidio, cometidos en hechos distintos en los municipios de Naucalpan y Toluca, ambos fueron ingresados a un centro penitenciario.

En el caso de Fernando "N", los elementos aportados por la FGJEM fueron suficientes para que un juez lo vinculara por el homicidio de un hombre en calles de Naucalpan.

En la investigación se estableció que fue el 13 de diciembre de 2022 cuando la víctima, que estaba acompañada de otra persona, llegó a un domicilio en la colonia San Mateo Nopala en Naucalpan.

En ese sitio estaban varias personas, entre ellos una mujer y Fernando “N”, en algún momento la mujer instigó a sus acompañantes para que agredieran a la víctima.

“Producto de esta agresión por parte de los masculinos, entre los que se encontraba Fernando “N”, la víctima pierde la vida, por lo que los presuntos responsables trasladan su cuerpo hacia otro lugar, en donde es localizado”.

Ingreso a prisión

La fiscalía mexiquense añadió que en la investigación del caso fue posible identificar a uno de los presuntos agresores, por lo que se solicitó la orden de aprehensión correspondiente, lo que permitió la captura de Fernando “N”.

Dicha persona fue ingresada a un Centro Penitenciario y de Reinserción Social de la zona; el juez, al contar con los elementos de prueba, determinó vincularlo a proceso y fijó dos meses para el cierre de la investigación complementaria.

Captura de falso cirujano

En otro hecho, se consiguió la vinculación contra un sujeto que se ostentaba como cirujano plástico, quien practicó una intervención médica a una persona, quien derivado de las complicaciones posteriores a la operación.

Esta persona fue identificado como Jesús Fernando "N", por su posible participación en el delito de homicidio en agravio de un hombre en Toluca.

“Según se desprende de la indagatoria iniciada por el Agente del Ministerio Público, este sujeto, ostentándose como cirujano plástico, en julio de 2013 habría practicado un procedimiento de liposucción a la víctima en una clínica ubicado en la capital del Estado de México”.

Complicaciones posoperatorias

Un día después de la operación, la víctima comenzó a tener complicaciones de salud, su familia lo llevó de nuevo a la clínica donde fue intervenido, en donde inicialmente le detectaron afectaciones en una víscera por la cánula de liposucción.

“La víctima fue trasladada a otro hospital, en donde, se confirmó mediante cirugía, la existencia de múltiples perforaciones intestinales. El 30 de julio de 2013, presuntamente por la pérdida de tiempo vital derivada de las omisiones sistémicas del investigado, la víctima perdió la vida”.

Con la investigación de la FGJEM se pudo demostrar ante un juez la posible participación de Jesús Fernando "N", por lo que dictó la vinculación a proceso, otorgó tres meses para el cierre de la investigación complementaria y estableció la medida cautelar de prisión preventiva.

