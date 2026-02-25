Amenaza de bomba en edificio del Poder Judicial en Insurgentes Sur, ¿quién llamó?

Por la amenaza de bomba en un edificio del Poder Judicial de la Federación en la Ciudad de México (CDMX), ubicado en Insurgentes Sur, se registró movilización la mañana de este miércoles 25 de febrero del 2026.

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la CDMX informó que atendió la emergencia tras una llamada que alertó sobre la presencia de un artefacto explosivo en el inmueble ubicado dentro de la alcaldía Álvaro Obregón.

Para verificar la situación, se realizó el desalojo de las instalaciones, ubicadas en Insurgentes Sur 2065, colonia San Ángel, casi esquina con Miguel Ángel de Quevedo; el personal que labora en el lugar fue evacuado cerca de las 11:30 horas.

Descartan bomba en edificio del Poder Judicial

Amenaza de bomba en el Poder Judicial. Especial

La SSC de la CDMX informó que policías de la corporación apoyaron a evacuar a los trabajadores y realizaron una revisión exhaustiva en todas las zonas del edificio, como baños, estacionamientos, oficinas, entre otros.

Luego de una búsqueda, la dependencia que encabeza Pablo Vázquez en la capital del país, refirió que no se localizó ningún objeto que pusiera en riesgo la integridad física de las personas, por lo que se organizó el reingreso de trabajadores al inmueble.

La Torre Prisma, como es llamado el edificio, cuenta con 14 niveles en donde se encuentran oficinas judiciales; anteriormente era la sede del Consejo de la Judicatura Federal.

Presunta llamada ligada al CJNG

Primeros reportes señalan que el reporte al 911 sobre la presencia de una presunta bomba en el inmueble fue realizado por un guardia de seguridad del edificio.

Trasciende que el testimonio del trabajador señala que la llamada que alertaba sobre el artefacto explosivo fue por parte de un hombre que se identificó como integrante del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

El Poder Judicial no ha emitido información alguna sobre la presunta llamada, aunque los trabajadores asocian la amenaza con el abatimiento de ‘El Mencho’, líder de la organización delincuencial.

*mvg*