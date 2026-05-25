CDMX tiene violento fin de semana con 13 homicidios 

La Ciudad de México (CDMX) se ubicó como la entidad con mayor violencia letal durante el fin de semana, con 13 homicidios dolosos, de acuerdo con los datos compilados por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).

En la capital del país, se detalló, se reportaron 8 asesinatos el viernes 22 de mayo, de los cuales 4 fueron feminicidios, de acuerdo con reportes en medios de comunicación; el sábado hubo un homicidio doloso y el domingo 24 fueron 4 casos reportados por la Fiscalía General de la CDMX.

Con los reportes diarios del SESNSP se estableció que durante el pasado fin de semana se cometieron 130 homicidios dolosos, 45 el viernes, 43 el sábado y 42 en la víspera.

Luego de la CDMX, Guanajuato se ubicó en el segundo lugar, en materia de violencia letal, con 11 personas asesinadas; le sigue Chihuahua con 10 casos, el Estado de México con 9 asesinatos y Baja California con 8 casos.

En Morelos, Jalisco y Veracruz se cometieron 7 asesinatos por entidad, de acuerdo con el informe Víctimas reportadas por delito de homicidio, Fiscalías Estatales y Dependencias Federales.

Guerrero y Sinaloa reportaron 6 casos, por entidad; seguidos de Colima, Michoacán, Puebla y Sonora con 5 personas asesinadas, por cada estado.

En Chiapas, Oaxaca y Tamaulipas se reportaron 4 homicidios dolosos, por estado; y en Tabasco y Tlaxcala fueron 3 casos por entidad.

El reporte del SESNSP estableció que en los 24 dias que van de mayo se cometieron mil 023 asesinatos, para un promedio de 42.6 casos por día.