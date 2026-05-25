Fiscalía CDMX ofrece 500 mil pesos por 33 desaparecidos y una prófuga

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) ofreció en recompensas hasta 17 millones de pesos para localizar a personas desaparecidas y, en un caso, evadidas de la justicia.

La dependencia publicó este lunes en la Gaceta Oficial 33 avisos en donde ofrece una recompensa a quienes brinden información para localizar a 33 personas desaparecidas, así como para detener a los responsables de su desaparición.

Entre los nombres que aparecen en los avisos está el de Ana Ameli García Gámez, la joven que desapareció en julio de 2025 en la zona del Ajusco.

Las otras personas son: Adara Juliet Mancera Reyes, Aldo Adad Castro Mejía, Ana Luisa Vergara Pineda, Brandon Guillermo Nicolás Ramírez, Brayan Hernández Martínez, Emilio Ruiz Muñoz, Eunice Jocelyn Montaño Jover, Fanni Martínez Zúñiga, Giovani García García, Héctor Javier Acevedo.

Irma Galindo Barrios, Jessica Josselyn Caballero Chávez, Jonathan Daniel López Hernández, Jonnathan Nieves Eslava, José Luis Jiménez Velarde, Josué Ricardo Mendoza Martínez, Leticia Carbajal Montiel, Luis Axel Guzmán Zarate, Luis Daniel Nicolás Ramírez, Maico Hernández Silva, Marco Antonio Balderas García.

La joven salió a pasear al Pico del Águila y ya no se supo de ella. Especial

Alondra Valeria García Montealegre, María Alejandra Reyes del Valle, Miguel Ángel Lazo Roldan, Miguel Ángel Saucedo Mora, Miriam Noelly Márquez Ramírez, Mitzy Nahomi Hernández Barrera, Placida Martínez Castañeda, Quetzalli Angely Mancera Vergara, Rodrigo Gómez Gallardo, Sergio Gerardo Jiménez Guerrero y Sofía Lorena Meneses Méndez.

La FGJCDMX ofrece hasta 500 mil pesos de recompensa en cada caso.

La familia de Ana Amelí ha causado trabas judiciales en el caso Especial

“Para la localización, (...) así como para la identificación, localización, aprehensión y puesta a disposición de la persona o personas responsables de su desaparición”, indican los avisos.

La información se puede brindar en las oficinas de la Dirección General de Derechos Humanos, ubicada en la calle República de Cuba 43, colonia Centro, alcaldía Cuauhtémoc.

En la dirección de correo electrónico recompensas@fgjcdmx.gob.mx. O al número telefónico de la FGJCDMX: 55 53 45 54 00.

La FGJCDMX también publicó otro aviso en donde ofrece recompensa a quien brinde información para la localización y aprehensión de Laura Cristina García Clemente, quien presuntamente cometió el delito de feminicidio.

En este caso la recompensa también es de 500 mil pesos.

“A quien o a quienes proporcionen información veraz y útil, que coadyuve a la localización, aprehensión y puesta a disposición”, indicó.