Viernes de caos vehicular en CDMX; hay marcha y varias manifestaciones

Este viernes 16 de octubre en la Ciudad de México está prevista una marcha, 10 manifestaciones, varias citas agendadas, rodadas ciclistas y varios eventos masivos. Las principales zonas afectadas serán Ciudad Universitaria, Insurgentes, el Centro y la zona de la Basílica de Guadalupe. Te damos los detalles y las alternativas viales para evitar los puntos más complicados.

MARCHAS

Estudiantes marchan en Ciudad Universitaria

A las 13:30 horas, integrantes de la Alianza Estudiantil por la Transparencia Universitaria se reunirán en la escultura “Los Bigotes”, en Circuito Escolar e Investigación Científica, para marchar hacia la Torre de Rectoría de la UNAM.

Manifestantes en Ciudad Universitaria.

Los estudiantes protestarán contra lo que consideran uso excesivo de la fuerza pública, detenciones masivas y represión durante distintas movilizaciones realizadas en el país. A la convocatoria podrían sumarse otros colectivos y organizaciones estudiantiles.

No se descarta que bloqueen Avenida Insurgentes Sur, a la altura de Rectoría, como parte de la protesta.

Para evitar la zona pueden utilizarse Avenida Universidad, Eje 10 Sur, Avenida del Imán o Periférico Sur, dependiendo del trayecto.

MANIFESTACIONES

Trabajadores y jubilados del IMSS

Durante el día, trabajadores en activo y jubilados del IMSS realizarán protestas en distintos puntos de la Ciudad de México. Entre sus demandas están mejores condiciones laborales, incremento salarial, insumos y equipo médico suficientes, jubilaciones dignas y el fin del acoso y las represalias sindicales.

Decenas de trabajadores del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) marcharon del Hospital Siglo XXI a Paseo de la Reforma. Foto: Alejandro Aguilar ALEJANDRO AGUILAR

También exigen la renuncia del secretario general del Comité Ejecutivo Nacional del Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social, a quien señalan de presuntas violaciones a la legislación laboral y los estatutos sindicales.

Se trata de movilizaciones en diversos puntos de la capital, habrá posibles cierres y afectaciones conforme avance el día.

Trabajadores de la UNAM van a Hacienda

A las 10:00 horas, integrantes del Sindicato de Trabajadores de la UNAM se concentrarán frente a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en Insurgentes 795, colonia Nápoles. Desde temprano tienen prevista la instalación de un templete y equipo de sonido.

Exigen un aumento salarial del 20 por ciento, revisión contractual, respeto a sus derechos laborales y mejores condiciones para los trabajadores universitarios. Se trata de una de las concentraciones más numerosas de hoy, por lo que podrían presentarse afectaciones sobre Insurgentes.

Para librar la zona pueden utilizarse Avenida Revolución, Patriotismo, Viaducto Miguel Alemán, Dakota o División del Norte.

Colectiva Las Tonantzin

A las 10:00 horas, integrantes de la colectiva Las Tonantzin estarán afuera de los Juzgados de Control del Reclusorio Oriente, en Avenida Reforma 50, colonia Lomas de San Lorenzo. Exigirán justicia para una mujer víctima de violencia familiar y que el presunto responsable sea vinculado a proceso.

No se descarta que se sumen otras colectivas feministas ni que haya afectaciones a la circulación.

Como alternativas están Ermita Iztapalapa, Avenida Tláhuac y Periférico Oriente.

Mazatecas por la Libertad

A las 10:30 horas, integrantes de Mazatecas por la Libertad se concentrarán frente a la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, en Avenida Universidad 1449, Pueblo Axotla.

Pedirán respeto a los derechos de personas que consideran presas políticas, seguimiento a sus procesos judiciales y la liberación de 14 personas exiliadas, en respaldo a la lucha de mujeres mazatecas.

Para evitar esa parte de Avenida Universidad pueden utilizarse Insurgentes Sur, Avenida Revolución, Río Churubusco o Barranca del Muerto.

Vecinos de San José Insurgentes

A las 11:30 horas, vecinos se reunirán en Barranca del Muerto y Félix Parra para pedir diálogo con las autoridades de Benito Juárez por las afectaciones que, aseguran, provocará un proyecto de vivienda ubicado en Miguel Noreña 32.

No se descarta que realicen cortes a la circulación como medida de presión.

Como alternativas pueden utilizarse Avenida Revolución, Insurgentes Sur, Río Mixcoac y Avenida Universidad.

Plataforma 4:20

Desde las 12:00 horas, Plataforma 4:20 realizará actividades en el Monumento a la Madre, División del Norte y Avenida Cuauhtémoc, así como en Gran Canal y Circuito Interior. Habrá recolección de firmas, difusión de derechos cannábicos y talleres de reducción de riesgos.

En el Monumento a la Madre pueden utilizarse Reforma y Circuito Interior; para Narvarte, Dr. Vértiz o Eje 5 Sur, y para Gran Canal, Eduardo Molina o Congreso de la Unión.

Arte en Alerta 4:20, en el Monumento a la Revolución

A las 15:00 horas, diversas organizaciones sociales realizarán el encuentro “Arte en Alerta 4:20” en el Monumento a la Revolución. Habrá actividades artísticas y comunitarias para promover la regulación del uso lúdico, recreativo y medicinal del cannabis y exigir espacios seguros para los consumidores.

No se descartan afectaciones viales durante las actividades.

Para rodear la zona pueden utilizarse Paseo de la Reforma, Avenida de los Insurgentes, Eje 1 Norte o Balderas.

Estudiantes de la UPN, otra vez en protesta

También a las 15:00 horas, estudiantes de la Universidad Pedagógica Nacional se concentrarán en el plantel Ajusco. Piden una mesa de diálogo para atender demandas relacionadas con mantenimiento de las instalaciones, servicios básicos, conectividad, seguridad y transparencia en el uso de recursos.

Si no obtienen respuesta de las autoridades universitarias podrían afectar la circulación en los alrededores.

Como alternativas pueden servir Periférico Sur, Boulevard de la Luz o Camino a Santa Teresa para evitar la carretera Picacho-Ajusco.

Trabajadores se movilizarán en Iztapalapa

A las 16:30 horas, integrantes de la Unión General de Trabajadores de México se concentrarán frente a las oficinas de la Secretaría del Medio Ambiente en Santa Catarina, en Cerrada Tlaxcala y Germán Valdez, colonia Ampliación Emiliano Zapata.

Piden una audiencia con la jefa de Gobierno para plantear demandas de basificación, salarios dignos, personal e insumos suficientes y el fin del acoso laboral. No se descartan afectaciones viales.

Para rodear la zona pueden utilizarse Eje 10 Sur, Avenida Tláhuac y vialidades de Santa Catarina, dependiendo del destino.

Ciclistas en Circuito Interior

A las 18:00 horas, integrantes de Ciclista Antirracista se reunirán en Calzada México-Tacuba y Circuito Interior, colonia Tlaxpana. Recordarán a una joven que murió atropellada por un camión mientras circulaba en bicicleta en ese punto en 2023 y exigirán medidas para reducir las muertes por hechos de tránsito.

Podrían sumarse otros colectivos e incluso realizar una rodada hacia otro punto de la ciudad.

Para evitar el cruce pueden utilizarse Marina Nacional, Calzada Legaria, Mariano Escobedo o Ribera de San Cosme.

CITAS AGENDADAS

Vecinos de Tláhuac

A las 12:00 horas, vecinos de la colonia Ampliación Conchita acudirán a la Fiscalía de Investigación Estratégica del Delito de Homicidio, en Avenida Jardín 365, colonia Del Gas, en Azcapotzalco. Pedirán avances en dos carpetas de investigación relacionadas con despojo, extorsión e invasión de predios.

Como alternativas están Circuito Interior, Cuitláhuac, Camarones y Eje 2 Norte.

Comerciantes de Corregidora y Academia

A las 12:00 horas, comerciantes acudirán a las oficinas de Reordenamiento en la Vía Pública, en Diagonal 20 de Noviembre 294, colonia Obrera. Rechazan los operativos de ordenamiento y piden espacios para instalarse durante la romería de Día de Muertos.

Para evitar la zona pueden utilizarse Eje Central, Fray Servando Teresa de Mier, Isabel la Católica o Eje 2 Sur.

Movimiento Antorchista va al Zócalo

También a las 12:00 horas, integrantes del Movimiento Antorchista de la Ciudad de México estarán frente a la Secretaría de Gobierno, en Plaza de la Constitución. Solicitarán su incorporación a programas de vivienda y la regularización de un predio.

Para evitar el primer cuadro pueden utilizarse Eje Central, José María Izazaga, Circunvalación o Eje 1 Norte.

RODADAS

Desde las 18:15 horas comenzarán las rodadas ciclistas. Habrá salidas desde Tláhuac rumbo al Cerro de Cocotitlán; desde distintos puntos de Coyoacán, Benito Juárez, Gustavo A. Madero y Magdalena Contreras hacia Tlaxcoaque y la colonia Vértiz Narvarte; además de recorridos desde Iztapalapa y Azcapotzalco hacia el Centro.

La rodada más numerosa será la del tercer aniversario de Colibrí es CDMX, que contempla varios puntos de reunión y alrededor de 200 participantes.

EVENTOS MASIVOS

Alan Parsons estará a las 18:00 horas en el Velódromo Olímpico; Edén Muñoz, a las 20:00 en la Plaza de Toros México; Martin Garrix, a las 20:00 en el Palacio de los Deportes; Soy Luna, a la misma hora en la Arena Ciudad de México; Angélica y Enrique estarán en el Teatro Metropólitan y La Malinche en Frontón México.

A las 20:30 se presentan Hombres G en el Auditorio Nacional y El Rey León en Teatro Telcel. A las 21:00 será el turno de Two Door Cinema Club en el Pepsi Center y Dabeull DJ en el Auditorio BlackBerry.

Durante el día continúan la Feria Nacional del Mole en San Pedro Atocpan, el Festival de Flores de Cempasúchil en Paseo de la Reforma, Bici Expo en el WTC, Expo CIHAC y otros encuentros en Centro Banamex. En el Zócalo sigue la Feria Internacional del Libro, donde se espera una afluencia importante.

En deportes, habrá Budo Sento Championship a las 16:00 horas en el Juan de la Barrera, lucha libre a las 20:30 en la Arena México y Atlante contra Pumas a las 21:00 en el Estadio Banorte.

En la Basílica de Guadalupe desde las 5:00 horas habrá actividades de la peregrinación de la Diócesis de Atlacomulco y la SSC CDMX contempla una asistencia de hasta 100 mil personas. A las 11:00 será la celebración eucarística y el regreso de los peregrinos está previsto a partir de las 13:00 horas.