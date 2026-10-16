Renta de oficinas y locales en CDMX: ¿Por qué es la más cara y codiciada del país?

A pesar de que los precios de renta de oficinas, naves industriales y locales comerciales en la Ciudad de México son los más altos, los arrendatarios prefieren alquilar un inmueble en esta metrópoli sobre otras del país como Monterrey, Guadalajara, Toluca y Querétaro.

Así lo señala un análisis de la plataforma Spot2.mx, el cual indica que, incluso, en el sector de renta de oficinas que en otras metrópolis se contrajo, en la Ciudad de México tuvo un crecimiento, durante el tercer trimestre de 2026.

Ello a pesar de que el precio promedio por metro cuadrado fue de 23.53 dólares, contra 22.35 en Monterrey, 21 en Guadalajara y 20.69 en Querétaro.

El análisis trimestral de la base de datos de la plataforma también refiere que en la capital existen zonas donde el precio aún es más elevado, como Lomas-Palmas, que alcanza los 27.62 dólares por metro cuadrado, Bosques con 26.17, Polanco Tradicional con 26.13, Nuevo Polanco (Granadas) con 25.64 y Reforma con 24.49.

Sin embargo, las búsquedas de oficinas en esa zona son más que en donde los precios son más bajos.

“Lo que se está buscando actualmente ya es una entrega llave en mano, una ocupación de espacios, pues prácticamente inmediato. Muchas veces ya no están buscando un espacio en obra gris como antes, que se tengan que gastar tiempo en poder acondicionar un espacio, sino directamente, a lo que vamos.

Y en la Zona Metropolitana del Valle de México este trimestre hubo bastante actividad. Vimos que hubo una disminución en temas de disponibilidad. Hubo más de 200 mil metros cuadrados de absorción este trimestre, sobre todo, en este corredor Reforma", dijo Vianey Macías, Head de Market Research de Spot2.mx

El sector industrial la Ciudad de México también mantuvo el precio más elevado pues alcanzó los 10.72 dólares por metro cuadrado, contra los 7.94 de Toluca, 7.45 de Guadalajara, 7.38 de Monterrey y 6.32 de Querétaro.

En el tema de locales comerciales el precio promedio capitalino de 31.12 por metro cuadrado, superó a Guadalajara con 24.92, Monterrey con 24.68 y Querétaro con 16.46.

Pero en la Ciudad de México hay locales comerciales en renta todavía más caros como los ubicados en el corredor Roma-Condesa donde alcanzan precios de 43.45 dólares por metro cuadrado, le sigue Lomas-Palmas en 38.26, Polanco Tradicional con 36.80, Insurgentes Central con 36.76, Reforma con 35.26, Insurgentes San Ángel con 33.71, entre otros.

Macías consideró que la preferencia de los arrendatarios por alquilar inmuebles en la Ciudad de México y su zona conurbada, a pesar de los precios, responde a la actividad económica generada por una población de más de 22 millones de personas quienes producen cerca del 28 por ciento del Producto Interno Bruto del país.

"Yo creo que sí somos un país sumamente centralizado, concentramos prácticamente todos los poderes aquí y la mayor cantidad de movimientos y por la cantidad de población que se aloja en la Zona Metropolitana del Valle de México es que precisamente se necesita atender todas estas problemáticas.

"Pero básicamente es por el tema poblacional, el servicio que se le tiene que dar a la Zona Metropolitana del Valle de México es mucho más grande que en otras zonas metropolitanas por la cantidad de población que reside en esta zona", expresó.

Se quedaron con las ganas de rentar caro en el Mundial

El análisis del tercer trimestre de 2026 de Spot2.mx también arrojó que en la Ciudad de México los dueños de locales comerciales que quisieron rentar caro aprovechando la euforia del mundial de fútbol, no lo lograron.

Durante el Mundial de Futbol no llegó ni 50% de los nueve millones de turistas que se estimaron, subraya el informe de . Especial

Macías consideró que el principal motivo es que no llegó ni el 50 por ciento de los nueve millones de turistas que se estimaron.

Además, también contribuyó la proliferación del comercio informal ya que el grueso de los festejos se dio en la vía pública y otro aspecto que influyó fue el endurecimiento de las medidas de seguridad y protección civil que las autoridades exigieron a quienes quisieron emprender o ampliar un negocio.

La ejecutiva señaló que previo al mundial observaron cómo sus usuarios que ofrecen en renta locales comerciales comenzaron a elevar sus precios, pero no lograron sacarles el provecho que deseaban.

"Nosotros hicimos un análisis cercano, periférico de diez kilómetros alrededor de cada uno de los estadios donde se iba a llevar a cabo el mundial. En un principio empezamos a ver como el tema de las ventas puntuales, estándar, empezó la tendencia al incremento y después otra vez hubo un decremento. ¿Qué es lo que pasó? Un punto muy importante es que no llegó la cantidad de turismo que se estaba esperando, estaban proyectadas unas cifras de verdad muy, muy, muy grandes de turismo y la realidad es que eso no sucedió", señaló.

Ante la falta de visitantes, la estrategia gubernamental de detonar polos turísticos fuera del polígono del estadio no resultó.

"Ellos querían detonar nuevos polos o nuevas zonas turísticas y se incrementaron en esas zonas muchísimo más los precios, pero no se dio", dijo.