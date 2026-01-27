VIDEO: Tráiler nodriza se pasa el alto, choca a dos y se fuga en Iztapalapa

El conductor de un tráiler nodriza provocó un fuerte accidente en calles de Iztapalapa, en la Ciudad de México (CDMX), luego de pasarse un alto.

El hecho se registró en el cruce de Eje 6 Sur y Andrés Molina, colonia San Andrés Tetepilco, la madrugada de este martes 27 de enero.

La persona que conducía el tráiler, omitió la luz roja del semáforo, y terminó impactando a una camioneta que circulaba por el cruce, en tanto que otro vehículo acabó también involucrado en el choque, puesto que iba atrás del primer conductor que fue víctima.

Video del choque de tráiler nodriza en Iztapalapa

Choque en Eje 6 Sur, Iztapalapa. Especial

En redes sociales circula un video que deja ver el momento exacto del choque en el Eje 6 Sur, Iztapalapa.

Las imágenes muestran cómo cruzan el tráiler nodriza y una camioneta color gris al mismo tiempo, lo que provoca un fuerte choque entre ambos. En segundos, acaba una camioneta roja también impactada en la zona.

Luego del impacto, el conductor del tráiler, que lleva de carga a varios vehículos compactos, se va de reversa, evita a la camioneta gris que recibió el fuerte choque, y se da a la fuga.

Rescate y detención

Choque en Eje 6 Sur, Iztapalapa. Especial

El conductor de la camioneta gris, la primera en ser impactada, resultó seriamente herido, pues quedó prensado en su vehículo tras el duro golpe.

Bomberos de la CDMX acudieron a la zona para rescatar al hombre de aproximadamente 50 años.

En tanto, sobre el conductor del tráiler, la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), informó que los monitoristas del C2 refirieron que metros adelante se encontraba un tractocamión tipo nodriza estacionado, el cual, al parecer, era el probable responsable.

Rápidamente, los uniformados se desplazaron al sitio y detuvieron al chofer”.

Paramédicos que arribaron al sitio, atendieron al conductor lesionado, quien resultó con una herida en la región del ojo izquierdo, sin requerir traslado hospitalario.

Al punto llegó personal de las aseguradoras, quienes llegaron a un acuerdo para resarcir los daños de los automotores involucrados.

*mvg*