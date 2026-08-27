Revelan cómo fue detenido ‘El Lápiz’ de la Anti Unión tras salir del hospital

La detención de Dairon Daniel Sánchez Zárate, alias “El Lápiz”, señalado como presunto integrante de “La AntiUnión”, en calles de la alcaldía Miguel Hidalgo, quedó registrada en video.

En las imágenes se observa cómo elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México intervienen un automóvil color vino y sacan a sus ocupantes para realizarles una revisión preventiva.

“El Lápiz” fue detenido junto con Laura Dalila Ceballos Zárate y José Eduardo Álvarez Lozano, luego de que policías localizaran un arma de fuego corta y aparente marihuana en el vehículo.

Los hechos ocurrieron 25 de agosto pasado durante un patrullaje de vigilancia en la colonia Casco de Santo Tomás, en la esquina de Manuel Carpio y avenida De los Maestros.

De acuerdo con la SSC, los agentes detectaron un automóvil estacionado, con las ventanas abiertas y un permiso provisional, del que emanaba un olor característico a marihuana.

Foto: Especial

Al aproximarse, los uniformados observaron que la conductora y el copiloto fumaban cigarrillos elaborados artesanalmente.

En los asientos traseros también se encontraba un joven con férulas en ambas piernas, quien fue sacado momentos antes de un hospital cercano tras una intervención quirúrgica.

El hombre fue identificado posteriormente como Dairon Daniel Sánchez Zárate, alias “El Lápiz”. De acuerdo con la información proporcionada, había sido atendido quirúrgicamente luego de recibir impactos de bala en ambas piernas.

Durante la revisión, los policías aseguraron 15 bolsitas y aproximadamente un kilogramo de un vegetal verde y seco, con características de marihuana, un arma de fuego corta y un teléfono celular.

Los detenidos fueron informados de sus derechos y trasladados, junto con lo asegurado, ante el agente del Ministerio Público, quien determinará su situación jurídica.