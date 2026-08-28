Ecobici ampliará red en CDMX para alcanzar 15 mil unidades

El gobierno de la Ciudad de México informó sobre la ampliación del programa Ecobici, con el que se busca ampliar el servicio para pasar de 687 a mil 111 cicloestaciones y de nueve mil 308 bicicletas a 15 mil en los próximos 10 meses.

El sistema se ampliará a las alcaldías Iztapalapa, Iztacalco y Tlalpan, con lo que el servicio tendrá presencia en nueve de las 16 alcaldías de la capital. En ese sentido, la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, explicó que se realizará una inversión multianual a 10 años de hasta dos mil 434 millones de pesos.

Sin embargo, explicó que se trata de un contrato abierto, por lo que la cifra podría ser menor.

Foto: Jonás López | Excélsior

Se establece un monto mínimo de 978 millones y un monto máximo de dos mil 400 millones, el gasto final dependerá de los servicios que efectivamente se requieran y se presten y en ningún caso podrá superar ese monto”, señaló.

De esta manera, se tendrán 424 nuevas cicloestaciones, que estarán ubicadas en zonas estratégicas, que conecten a la población con algún medio de transporte público y donde haya presencia de ciclovías.

Más bicicletas en operación

El contrato contempla que el gobierno de la capital pagará solo por las bicicletas en operación, lo que obligará a la empresa contratada a mantener operativas el total, lo que beneficiará a los más de 60 mil usuarios diarios.

Asimismo, para evitar el robo, todas ellas contarán con geolocalizador, por lo que en todo momento estarán vigiladas. Además, al terminar los 10 años, toda la infraestructura pasará a ser propiedad del gobierno de la capital, por lo que, en caso de robo, se estaría atentando contra el patrimonio de la capital, lo que ayudará a inhibir este delito.

Ampliación Ecobici CDMX.

Expansión y costos

Se colocarán cicloestaciones en Iztapalapa, Iztacalco y Tlalpan. Sin embargo, de acuerdo con Héctor Ulises García Nieto, secretario de Movilidad, se continúa con la planificación de los puntos en los que se encontrarán.

El costo anual se mantendrá en 588 pesos, es decir 1.60 pesos al día para los usuarios. En ese sentido, cada bicicleta operativa tendrá un costo máximo para el gobierno capitalino de 24.7 pesos.

Tambíen se informó que se prevé aumentar el número de Mupis, es decir, de publicidad en las cicloestaciones, para que cada una tenga un elemento de este tipo, lo que representa un incremento del 62 por ciento. Para ello, la empresa 5M2, ganadora de la licitación, tendrá que tramitar los permisos correspondientes y realizar el pago requerido.