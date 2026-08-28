Sujeto intenta besar a la fuerza a dos menores en el centro de CDMX

Un hombre de 29 años fue detenido por elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México, luego de ser señalado por presuntamente intentar besar a la fuerza a dos menores de edad en calles de la colonia Centro, alcaldía Cuauhtémoc.

De acuerdo con el reporte policial, la emergencia fue atendida tras una alerta emitida vía radio por el C2 Centro Histórico, que informó sobre una persona lesionada en inmediaciones de la calle Médico Militar, alrededor del número 30.

Al llegar al sitio, el responsable de cuadrante se entrevistó con una mujer de 36 años, quien señaló que un hombre había intentado besar contra su voluntad a su hija y a una vecina, ambas menores de edad.

Las afectadas fueron identificadas como Lila de 12 años, y Aranza de 11 años. Ante el señalamiento, los policías realizaron la detención del sujeto, identificado como Javier, de 29 años.

Posteriormente, el detenido fue trasladado ante la agencia especializada en abuso sexual, donde quedó a disposición de las autoridades ministeriales, que determinarán su situación jurídica y realizarán las investigaciones correspondientes.