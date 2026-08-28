¡Increíble! Roban camión con 10 toneladas de verdura en CDMX

Un tractocamión que llevaba unas 10 toneladas de ajo y jamaica, y que salió de la Central de Abasto rumbo a Sinaloa fue asaltado en Iztacalco, Ciudad de México. Los presuntos responsables alcanzaron a apoderarse del tractocamión y encerraron al chofer y a su acompañante en el camarote.

El tráiler circulaba por Canal de Tezontle, a la altura de Sur 113-A, en la colonia Gabriel Ramos Millán Sección Bramadero. De acuerdo con el relato de las víctimas, un taxi les cerró el paso y enseguida dos hombres los amagaron con una pistola.

El tráiler robado Especial

Los asaltantes obligaron al conductor y a su acompañante a meterse al camarote del tractocamión y tomaron el control de la unidad, que llevaba aproximadamente 10 toneladas de mercancía comprada en la Central de Abasto y tenía como destino Sinaloa.

Operadores del C2 Norte pudieron ver a través de las cámaras al tráiler en tiempo real y lograron ubicarlo mientras avanzaba por las avenidas Té y Canal de Río Churubusco.

Enseguida policías de la SSC fueron cerrándole el paso hasta interceptarlo. Dos hombres, de 35 y 39 años, bajaron del tractocamión e intentaron escapar corriendo, pero fueron alcanzados. Al revisarlos, los agentes encontraron una réplica de arma de fuego.

Cerca del lugar también fue ubicado el taxi que presuntamente había sido utilizado para cerrarle el paso al tráiler. En ese vehículo viajaban otros dos hombres, de 28 y 61 años, quienes también fueron detenidos.

Cuando los policías revisaron el camarote del tractocamión encontraron al conductor y a su acompañante, quienes todavía permanecían encerrados. Ambos fueron liberados y recibieron atención.

Los cuatro detenidos fueron identificados como Arturo “N”, Bryan Josué “N”, Alexis Rodrigo “N” y Francisco Daniel “N”. Junto con ellos quedaron a disposición del Ministerio Público la réplica de pistola, el taxi y el tractocamión recuperado con su cargamento.

Al revisar los antecedentes de los detenidos, las autoridades encontraron que el hombre de 61 años cuenta con cinco ingresos al Sistema Penitenciario de la Ciudad de México por delitos contra la salud y distintas modalidades de robo, entre 2000 y 2026.

El detenido de 28 años, por su parte, aparece relacionado con una carpeta de investigación de 2017 por posesión de marihuana.

Ahora será el Ministerio Público el que determine la situación jurídica de los cuatro hombres y continúe con las investigaciones para establecer cómo ocurrió el robo y la participación de cada uno.