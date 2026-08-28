'Gotera' es procesada por homicidio y robo tras noche en hotel de CDMX

Una noche de copas se convirtió en una pesadilla para Joshua N y su amigo Carlos N, los jóvenes fueron llevados a un hotel de la colonia Atlampa, en la alcaldía Cuauhtémoc, donde presuntamente mujeres de las llamadas ‘Goteras’ los intoxicaron para robarles. Joshua murió y su amigo logró sobrevivir.

El caso ocurrió durante la madrugada del pasado 7 de marzo y ahora se supo que una de las goteras llamada Melissa “N” fue vinculada a proceso por haber participado en los hechos.

Esa noche los dos hombres se encontraban en un establecimiento y posteriormente salieron acompañados por Melissa “N” y otras dos mujeres. El grupo se trasladó hasta un hotel de la colonia Atlampa. Ya dentro, según la investigación, los hombres habrían sido intoxicados con alguna sustancia hasta quedar inconscientes.

Ese momento fue aprovechado para quitarles sus pertenencias. Eso no solo quedó en un robo, uno de los hombres perdió la vida, mientras que su acompañante sobrevivió y después ayudo a tratar de identificar a quienes estuvieron con ellos aquella madrugada.

Agentes revisaron cámaras públicas y privadas y siguieron diferentes puntos mediante imágenes del C5. Con ese material pudieron reconstruir parte de la ruta que habrían tomado los involucrados después de abandonar el lugar.

Además, el hombre que sobrevivió pudo observar fotografías durante las diligencias y, de acuerdo con la Fiscalía, reconoció a Melissa “N” como una de las personas que presuntamente estuvo involucrada.

Los detenidos

Antes de la detención de Melissa, el 29 de junio, policías de Investigación capturaron en Tezoyuca, Estado de México, a Melanie “N” y Kevin “N”, quienes también estarían relacionados con el ilícito. Ambos fueron vinculados a proceso el 6 de julio.

Las investigaciones continuaron y finalmente se obtuvo una orden de aprehensión contra Melissa “N”. Los agentes lograron localizarla semanas después. El 20 de agosto fue detenida en el municipio de Nezahualcóyotl, también en el Estado de México, durante un operativo realizado en colaboración con autoridades mexiquenses.

Melissa fue presentada ante un juez y el 26 de agosto se realizó la audiencia en la que el Ministerio Público expuso los datos reunidos en su contra.

El juez determinó vincularla a proceso por homicidio calificado, homicidio calificado en grado de tentativa y robo agravado, además de imponerle prisión preventiva.

También dio un plazo de dos meses para concluir la investigación complementaria.