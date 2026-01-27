VIDEO: Can ataca brutalmente al perrito de Gabriel Quadri en Coyoacán; CDMX

Un perro de la raza Pastor Belga Malinois que no llevaba correa atacó y mató al perrito del excandidato presidencial Gabriel Quadri, los hechos fueron registrados la mañana del 25 de enero en la colonia Romero de Terreros en la alcaldía Coyoacán, Ciudad de México.

Las imágenes fueron grabadas por cámaras de seguridad de la zona, en el video puede verse cómo el excandidato llevaba a su perrito Vito con correa e iba cruzando la calle, en ese momento se puede ver al perro Pastor Belga que corre varios metros para abalanzarse directamente contra el pequeño peludo.

Trataron de frenar al pastor belga, pero…

Quadri, se agacha para tratar de salvar a su perro y en eso llega corriendo el sujeto que llevaba al perro atacante, también intenta separarlos, incluso se cae, pero no lo logra.

El excandidato presidencial dijo en entrevista con Imagen Televisión:

El perro atacante Especial

Afortunadamente aquí en la alcaldía ya me están ayudando, ellos están haciendo las investigaciones para determinar quién es el dueño y responsabilizarlo… Yo creo que el sujeto que traía al perro pastor no era el dueño, sino tal vez un paseador de perros”.

El perrito Vito nunca atacó a nadie

El perrito Vito Especial

Los hechos se registraron en la esquina entre Cerro del Tesoro y Cerro Dios del Hacha, Gabriel Quadri dijo que su hijo encontró al perrito en el Iztaccíhuatl hace 12 años y desde entonces lo cuidaban con mucho cariño.

Dijo que hace falta cultura cívica y que tanto personas como otros animales están en peligro por perros agresivos que son llevados sin correa o sin las medidas de seguridad necesarias.

Gabriel Quadri Especial

¿Cuál es la multa por pasear a tu perro sin correa?

En la Ciudad de México no puedes llevar suelto o sin correa a un perro en la calle, parque y cualquier otro logar público. La ley establece que los dueños de mascotas son responsables del comportamiento de sus animales. Significa que, al sacar a pasear a tu perro, debes usar una correa o algún accesorio que te permita tenerlo bajo control en todo momento.

Aplica, aunque tu perro sea tranquilo o esté entrenado, porque al estar en la calle puede reaccionar de forma diferente: puede asustarse, salir corriendo, pelearse con otro perro o asustar a una persona. Incluso si no muerde ni hace daño, el simple hecho de que ande suelto ya puede ser considerado una falta.

Si un policía o autoridad te ve paseando a tu perro sin correa, puede aplicarte una multa.

De acuerdo con la ley, esta falta se castiga con una sanción de entre 11 y 40 Unidades de Medida y Actualización (UMA). Pero no solo se trata de dinero. Si la situación lo amerita, también podrían aplicarte:

Arresto de hasta 24 horas

Trabajo comunitario de 6 a 12 horas

Esto puede ocurrir si hay reincidencia o si el perro causa algún daño. Por ejemplo, si se pelea con otro perro, si rompe algo o si muerde a alguien.

Es importante que sepas que no importa si tu perro es pequeño o grande, juguetón o serio. Todos deben llevar correa. Las autoridades no hacen distinción por raza ni tamaño.

¿Dónde denunciar un perro sin correa?

La denuncia debe presentarse de forma presencial en el Ministerio Público de la zona donde ocurrieron los hechos. Normalmente, tanto el denunciante como el denunciado serán citados a comparecer.

