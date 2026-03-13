Reparan socavón y red de drenaje dañada en Circuito Estadio Azteca

Concluyó la reparación del drenaje que provocó la formación de un socavón sobre Circuito Estadio Azteca, en la colonia Pedregal de Santa Úrsula, alcaldía Coyoacán.

El incidente ocurrió el pasado 5 de marzo, al paso de un camión repartidor de refrescos, una de las llantas de la unidad quedó atrapada en la oquedad.

Para reparar el socavón, la Secretaría de Gestión Integral del Agua (Segiagua) de la Ciudad de México informó que los trabajos incluyeron la sustitución de 35 metros de tubería de drenaje de 45 centímetros de diámetro, infraestructura que resultó dañada y originó el hundimiento del asfalto.

Foto: Especial

Una vez terminada la intervención, el área fue rellenada, pavimentada y la circulación vehicular quedó restablecida en ese tramo de la vialidad.

De manera paralela, las cuadrillas continuaron con labores de rehabilitación en otros puntos de la misma red de drenaje “mediante tecnología de mínima invasión”, informó la Seguiagua.

Para ello se utilizaron robots que permiten trabajar sin necesidad de abrir zanjas, a través de los cuales se introdujeron 66 metros de manga flexible dentro de la tubería.

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Posteriormente “se realizó un proceso de curado con luz ultravioleta, técnica que endurece el material y genera un recubrimiento interno en el conducto, lo que permitirá extender la vida útil de la infraestructura hasta 50 años más”.

De acuerdo con la dependencia, el colector Norte, construido recientemente en las inmediaciones del Estadio Azteca, como parte de las obras de infraestructura rumbo al Mundial, con el que se pretende captar y regular el agua de lluvia y así disminuir riesgos de inundación, “se encuentra en buen estado y no presentó daños tras el incidente”.

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