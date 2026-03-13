Aseguran “vehículos monstruo” tras cateo en Azcapotzalco; hay dos detenidos

Durante un cateo realizado en un predio de la colonia Arenal, en la alcaldía Azcapotzalco, fueron decomisados varios vehículos, entre ellos camionetas con modificaciones de blindaje artesanal, conocidas como “vehículos monstruo”.

Durante la diligencia fueron detenidos un hombre de 43 años y una mujer de 45, quienes se encontraban dentro del lugar al momento de la revisión.

Labores de investigación permitieron ubicar un inmueble en la calle Pino, donde presuntamente, se concentraban automóviles provenientes de otras entidades del país, también se detectó el constante movimiento de unidades.

Foto: SSC

Con la información recabada, un juez emitió una orden de cateo para intervenir el predio localizado en la calle Pino. En la diligencia participaron elementos de la Secretaria de Seguridad Ciudadana (SSC) y de la Fiscalía General de Justicia (FGJ), apoyados por efectivos de la Marina y del Ejército.

En el sitio los uniformados aseguraron dos camionetas “monstruo”, además de 33 vehículos de transporte público con placas de otras entidades, placas de circulación con reporte de robo, herramientas y diversos juegos de llaves.

La SSC informó que, de acuerdo con las primeras líneas de investigación, las camionetas modificadas presuntamente serían enviadas a estados del norte del país, donde serían comercializadas.

Foto: SSC

Tras la intervención, el inmueble quedó bajo resguardo policial mientras continúan las investigaciones.

Las dos personas detenidas y los vehículos asegurados fueron puestos a disposición del Ministerio Público, que definirá su situación jurídica.

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