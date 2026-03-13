¿Lo sentiste? Se percibe microsismo en Miguel Hidalgo

La alcaldía Miguel Hidalgo informó que se percibió un microsismo, por lo que sus áreas están en alerta en caso de ser requeridas.

Se percibió un microsismo en nuestra alcaldía hace unos momentos, el equipo de @MHPrevencion y @BlindarMH están pendientes ante cualquier llamado de emergencia. Recuerda siempre mantener la calma”.

El microsismo también se percibió en las alcaldías Benito Juárez y Álvaro Obregón.

De acuerdo con el Sismológico Nacional, el movimiento tuvo una magnitud de 2.3 y se originó a dos kilómetros de profundidad en la alcaldía Álvaro Obregón.

“SISMO Magnitud 2.3 Loc. ÁLVARO OBREGON, CDMX 13/03/26 19:45:41 Lat 19.37 Lon -99.23 Pf 2 km”.

*DRR*