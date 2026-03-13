Detienen a otro hombre por lanzar piedras a vehículos en Circuito Interior

En Circuito Interior, a la altura de la colonia Polanco Quinta Sección, en la alcaldía Miguel Hidalgo, policías capitalinos detuvieron a un hombre señalado de presuntamente arrojar piedras contra vehículos que circulaban por la vialidad.

La captura ocurrió luego de que monitoristas del C2 Poniente alertaron a elementos en campo al detectar, en tiempo real, a un sujeto que lanzaba objetos hacia el arroyo vehicular desde el puente ubicado en Circuito Interior y Melchor Ocampo.

Tras recibir el reporte, los agentes acudieron al punto y localizaron al individuo aún en la zona, por lo que fue interceptado y detenido.

El hombre, de 44 años, fue presentado ante el agente del Ministerio Público, que definirá su situación jurídica.

El caso que encendió las alertas ocurrió el 18 de febrero

Con el sujeto, suman tres las personas detenidas por agresiones con piedras, contra automovilistas registradas en distintos tramos de Circuito Interior, principalmente en los tramos que cruzan las alcaldías Miguel Hidalgo y Cuauhtémoc.

Conductor perdió la vida

Uno de estos ataques ocurrió el 18 de febrero, cuando un conductor perdió la vida tras ser impactado por una piedra mientras circulaba por esta vialidad, en la alcaldía Miguel Hidalgo.

El martes, en una conferencia de prensa, el Jefe de la Policía capitalina, Pablo Vázquez Camacho, señaló que las investigaciones apuntan con “altísima probabilidad” a personas en situación de calle como responsables de varios de estos incidentes.

El funcionario explicó que, tras los reportes recientes, se han reforzado operativos en Circuito Interior para evitar nuevos ataques.

Como parte de estas acciones, se desmanteló un campamento instalado en la zona, en coordinación con autoridades de la alcaldía Cuauhtémoc, precisó.

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