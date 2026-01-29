Otra vez, show en el Congreso capitalino

El grupo de cabaret Las Reinas Chulas presentó anoche un espectáculo en el pleno del Congreso de la Ciudad de México, donde la sátira política se centró en críticas a la oposición y elogios a la 4T.

El show, presentado como parte de la Noche de Museos, recreó con tono burlesco los recientes enfrentamientos físicos entre legisladoras y lanzó críticas a políticas como Xóchitl Gálvez y Lilly Téllez.

La secretaria de Cultura local, Ana Francis López Bayghen, cofundadora del grupo y exdiputada, celebró la realización del show tras recordar que fue impedido en la legislatura pasada por la presidencia panista.

“No les puedo explicar la alegría de verlos a todos ustedes sentados en los curules”, expresó al público, que ocupó los espacios de los legisladores.

El espectáculo, que contó con el respaldo de la coordinadora de Morena, Xóchitl Bravo, y el presidente de la Mesa Directiva, Jesús Sesma, tuvo su momento más álgido en la parodia del zafarrancho del 15 de diciembre entre diputadas de Morena y el PAN.

Entre jalones de cabello fingidos y frases sobre la “armonía y capacidad de diálogo” del Congreso, las actrices criticaron la política exterior de la oposición, asegurando que un triunfo de Xóchitl Gálvez habría traído al ICE al territorio mexicano.