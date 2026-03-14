Vinculan a proceso a Edwin “N”, acusado de matar a su madre en Iztapalapa 

Un juez vinculó a proceso a Edwin “N”, señalado del feminicidio de su madre y de tentativa de homicidio contra su propio hermano, hechos ocurridos en febrero pasado en la alcaldía Iztapalapa.

El ataque ocurrió el 23 de febrero de 2026 dentro de un departamento ubicado en la colonia El Vergel.

Las investigaciones señalan que al interior del inmueble se registró una agresión contra la mujer y uno de sus hijos.

Durante el ataque, el hermano del imputado fue golpeado y quedó inconsciente a causa de las lesiones.

Cuando recuperó el conocimiento, descubrió que su madre ya no tenía signos vitales.

Las indagatorias de la Fiscalía capitalina incluyeron entrevistas y el análisis de videograbaciones, con lo que se estableció la probable participación de Edwin “N”, hijo de la víctima y hermano del joven lesionado.

Según la investigación, el acusado habría intentado simular un robo para desviar la atención sobre lo ocurrido dentro del departamento.

Tras reunir los elementos de prueba, agentes de investigación detuvieron a Edwin “N” el 9 de marzo en la colonia Doctores, en la alcaldía Cuauhtémoc.

Durante la audiencia realizada el jueves, un juez determinó vincularlo a proceso, imponerle la medida cautelar de prisión preventiva y fijar un plazo de tres meses para el cierre de la investigación complementaria.

La fiscalía capitalina informó que el caso se investiga con perspectiva de género, al tratarse de un feminicidio ocurrido en el ámbito familiar.

Conforme al principio de presunción de inocencia, Edwin “N” será considerado inocente hasta que una sentencia judicial determine su responsabilidad en los hechos.

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