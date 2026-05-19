¡Sal con tiempo! Se esperan 2 marchas y varias manifestaciones en CDMX
Toma precauciones ya que este martes 19 de mayo en la capital del país habrá diversas movilizaciones que seguro afectarán tus traslados.
Toma precauciones ya que este martes 19 de mayo en la Ciudad de México habrá diversas movilizaciones que seguro afectarán tus traslados. Aquí te damos opciones viales para que no se te haga tarde.
MARCHAS
UNIÓN DE COMERCIANTES Y ROMERÍAS TRADICIONALES DE LA REPÚBLICA MEXICANA, A.C.
Desde las 07:00 se reunirán
Lugar 1: Anillo de Circunvalación y Av. Fray Servando Teresa de Mier, colonia Centro
Lugar 2: Av. Fray Servando Teresa de Mier y Av. 20 de Noviembre, colonia Centro
Destino: Edificio de Gobierno
Demanda: Exigen una audiencia con la alcaldesa de Venustiano Carranza para pedir ser reingresados a la zona donde trabajaban como comerciantes informales en calle Cabañas, cerca de los mercados de La Merced y Sonora, tras el incendio del 21 de abril.
Observaciones: No descartan afectaciones viales.
Como alternativas viales puedes usar José María Izazaga, Eje 1 Norte, Congreso de la Unión, Lorenzo Boturini y Circuito Interior.
COMUNIDAD POLITÉCNICA
Hora: 10:00
Lugar: Estación Allende de la Línea 2 del Metro
Destino: Secretaría de Educación Pública
Demanda: Entregarán un pliego petitorio donde solicitan reconocimiento del movimiento estudiantil, revisión de presuntas irregularidades administrativas, mayor presupuesto para el IPN, transparencia en procesos académicos y administrativos, restitución de recursos y reincorporación de plazas docentes vacantes.
Observaciones: No descartan afectaciones viales.
Como alternativas puedes usar Eje 1 Norte, Circunvalación, José María Izazaga y Congreso de la Unión.
MANIFESTACIONES
COLECTIVA “JUSTICIA PARA MELESIA”
Alcaldía: Iztapalapa
Hora: 10:30
Lugar: Juzgados de Control del Reclusorio Preventivo Varonil Oriente
Demanda: Exigen justicia para una mujer de la tercera edad víctima de feminicidio en 2021 en Milpa Alta y que los responsables sean juzgados.
COLECTIVA “LAS TONANTZIN”
Alcaldía: Iztapalapa
Hora: 11:00
Lugar: Juzgados de Control del Reclusorio Preventivo Varonil Oriente
Demanda: Exigen justicia para víctima de feminicidio y castigo al presunto responsable.
COLECTIVO “PLATAFORMA 4:20”
Alcaldía: Cuauhtémoc
Hora: 12:00
Lugar: Monumento a la Madre
Demanda: Actividades culturales y artísticas para exigir trato digno, autocultivo y posesión libre de cannabis, además de la creación de un Centro de Cultura Cannábica.
GANADEROS DE DIVERSOS ESTADOS DE LA REPÚBLICA MEXICANA
Alcaldía: Benito Juárez
Hora: 11:00
Lugar: Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural
Demanda: Protesta por presuntos actos de corrupción en el sector ganadero y problemas derivados del Registro Electrónico de Movilización.
Observaciones: No descartan afectaciones viales.
COORDINACIÓN DE IGUALDAD DE GÉNERO Y CULTURA DE LA PAZ
Alcaldía: Coyoacán
Hora: 13:00
Lugar: Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM
Demanda: Evento “Rally Guías en Ruta: Trayectorias por la Dignidad LGBTQ+”.
Observaciones: Se prevé presencia de integrantes de la comunidad LGBTQ+.
TRABAJADORAS SEXUALES UNIDAS E INDEPENDIENTES
Alcaldía: Cuauhtémoc
Hora: 14:00
Lugar: Secretaría de Bienestar e Igualdad Social
Demanda: Exigen transparencia y acceso real a apoyos sociales, reanudación de apoyos suspendidos y denuncian desplazamiento derivado de políticas urbanas y obras.
Organizaciones en apoyo: Justicia Histórica Trans.
Observaciones: No descartan afectaciones viales.
COMUNIDAD POLITÉCNICA
Alcaldía: Gustavo A. Madero
Hora: 14:30
Lugar: ESIME Zacatenco
Demanda: Asamblea interpolitécnica para definir acciones ante la falta de respuesta al pliego petitorio.
Observaciones: No descartan brigadeo informativo.
PARTIDO COMUNISTA REVOLUCIONARIO
Alcaldía: Azcapotzalco
Hora: 14:30
Lugar: UAM Azcapotzalco
Demanda: Conversatorio “El Mundial y su Dimensión Social”.
Observaciones: No descartan presencia de colectivos estudiantiles.
COMITÉ DE FAMILIARES DE DETENIDOS DESAPARECIDOS “HASTA ENCONTRARLOS”
Alcaldía: Cuauhtémoc
Hora: 17:30
Lugar: Secretaría de Gobernación
Demanda: Mitin para exigir seguimiento al caso de desaparición forzada de dos luchadores sociales en Oaxaca.
Observaciones: No descartan afectaciones viales.
COMISIÓN DE PARTICIPACIÓN COMUNITARIA CHAPULTEPEC POLANCO
Alcaldía: Miguel Hidalgo
Hora: 12:45
Lugar: Restaurante Bajío, Polanco
Demanda: Presentación de amparo contra el FanFest del Mundial en Campo Marte.
ESTUDIANTES DE LA FACULTAD DE FILOSOFÍA Y LETRAS DE LA UNAM
Alcaldía: Miguel Hidalgo
Hora: 18:00
Lugar: Estación Tacubaya del Metro
Demanda: Protesta “Metro Popular” por deficiencias en movilidad y seguridad del Metro y contra desplazamientos relacionados con el Mundial 2026.
Observaciones: No descartan liberación de torniquetes y afectaciones viales.
SINDICATO ÚNICO DE TRABAJADORES DE LA INDUSTRIA NUCLEAR DE TOLUCA
Alcaldía: Álvaro Obregón
Hora: Durante el día
Lugar: Secretaría de Hacienda y Crédito Público
Demanda: Exigen incremento salarial y respeto al contrato colectivo.
Observaciones: No descartan afectaciones viales.
ASAMBLEA DE BARRIOS
Alcaldía: Cuauhtémoc
Hora: Durante el día
Lugar: Zócalo capitalino
Demanda: Solicitan recuperación de inmuebles en Azcapotzalco.
Observaciones: No descartan afectaciones viales.
MOVIMIENTO PLURAL DE COMERCIANTES DE LOS MERCADOS PÚBLICOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO
Alcaldía: Cuauhtémoc
Hora: 18:00
Lugar: Mercado Martínez de la Torre
Demanda: Asamblea sobre avances y necesidades en mercados públicos.
Observaciones: Se prevé presencia de representantes de otros mercados.
VECINOS DE LA COLONIA OLIVAR DEL CONDE 2ª SECCIÓN
Alcaldía: Álvaro Obregón
Hora: Durante el día
Lugar: Av. Santa Lucía y Calle 10
Demanda: Exigen restablecimiento del suministro de agua potable.
Observaciones: Se prevén afectaciones viales.