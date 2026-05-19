¡Sal con tiempo! Se esperan 2 marchas y varias manifestaciones en CDMX

Toma precauciones ya que este martes 19 de mayo en la Ciudad de México habrá diversas movilizaciones que seguro afectarán tus traslados. Aquí te damos opciones viales para que no se te haga tarde.

MARCHAS

UNIÓN DE COMERCIANTES Y ROMERÍAS TRADICIONALES DE LA REPÚBLICA MEXICANA, A.C.

Desde las 07:00 se reunirán

Lugar 1: Anillo de Circunvalación y Av. Fray Servando Teresa de Mier, colonia Centro

Protesta en Circunvalación por falta de luz y agua

Lugar 2: Av. Fray Servando Teresa de Mier y Av. 20 de Noviembre, colonia Centro

Destino: Edificio de Gobierno

Demanda: Exigen una audiencia con la alcaldesa de Venustiano Carranza para pedir ser reingresados a la zona donde trabajaban como comerciantes informales en calle Cabañas, cerca de los mercados de La Merced y Sonora, tras el incendio del 21 de abril.

Observaciones: No descartan afectaciones viales.

Como alternativas viales puedes usar José María Izazaga, Eje 1 Norte, Congreso de la Unión, Lorenzo Boturini y Circuito Interior.

COMUNIDAD POLITÉCNICA

Hora: 10:00

Los inconformes solicitaron hablar con la titular de la Segob Foto: Rodolfo Dorantes | Excélsior

Lugar: Estación Allende de la Línea 2 del Metro

Destino: Secretaría de Educación Pública

Demanda: Entregarán un pliego petitorio donde solicitan reconocimiento del movimiento estudiantil, revisión de presuntas irregularidades administrativas, mayor presupuesto para el IPN, transparencia en procesos académicos y administrativos, restitución de recursos y reincorporación de plazas docentes vacantes.

Observaciones: No descartan afectaciones viales.

Como alternativas puedes usar Eje 1 Norte, Circunvalación, José María Izazaga y Congreso de la Unión.

MANIFESTACIONES

COLECTIVA “JUSTICIA PARA MELESIA”

Alcaldía: Iztapalapa

Hora: 10:30

Lugar: Juzgados de Control del Reclusorio Preventivo Varonil Oriente

Demanda: Exigen justicia para una mujer de la tercera edad víctima de feminicidio en 2021 en Milpa Alta y que los responsables sean juzgados.

COLECTIVA “LAS TONANTZIN”

Alcaldía: Iztapalapa

Hora: 11:00

Lugar: Juzgados de Control del Reclusorio Preventivo Varonil Oriente

Demanda: Exigen justicia para víctima de feminicidio y castigo al presunto responsable.

COLECTIVO “PLATAFORMA 4:20”

Cartel con las reglas de la zona de tolerancia cannábica en la Plaza Tlaxcoaque, Ciudad de México, junto a un grupo de personas reunidas bajo carpas de colores donde se desarrollan actividades culturales y sociales en el campamento cannábico.

Alcaldía: Cuauhtémoc

Hora: 12:00

Lugar: Monumento a la Madre

Demanda: Actividades culturales y artísticas para exigir trato digno, autocultivo y posesión libre de cannabis, además de la creación de un Centro de Cultura Cannábica.

GANADEROS DE DIVERSOS ESTADOS DE LA REPÚBLICA MEXICANA

Alcaldía: Benito Juárez

Hora: 11:00

Los grupos a favor de qué se realicen las tradicionales corridas de toros encabezados por Toreros, Novilleros, Ganaderos, Picadores, Banderilleros, Monosabios y Trabajadores del Esoectaculo Taurino se manifestaron desde las seis de la mañana. Foto: José Antonio García

Lugar: Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural

Demanda: Protesta por presuntos actos de corrupción en el sector ganadero y problemas derivados del Registro Electrónico de Movilización.

Observaciones: No descartan afectaciones viales.

COORDINACIÓN DE IGUALDAD DE GÉNERO Y CULTURA DE LA PAZ

Alcaldía: Coyoacán

Hora: 13:00

Lugar: Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM

Demanda: Evento “Rally Guías en Ruta: Trayectorias por la Dignidad LGBTQ+”.

Observaciones: Se prevé presencia de integrantes de la comunidad LGBTQ+.

TRABAJADORAS SEXUALES UNIDAS E INDEPENDIENTES

Alcaldía: Cuauhtémoc

Hora: 14:00

Lugar: Secretaría de Bienestar e Igualdad Social

Demanda: Exigen transparencia y acceso real a apoyos sociales, reanudación de apoyos suspendidos y denuncian desplazamiento derivado de políticas urbanas y obras.

Organizaciones en apoyo: Justicia Histórica Trans.

Observaciones: No descartan afectaciones viales.

COMUNIDAD POLITÉCNICA

Alcaldía: Gustavo A. Madero

Hora: 14:30

Lugar: ESIME Zacatenco

Demanda: Asamblea interpolitécnica para definir acciones ante la falta de respuesta al pliego petitorio.

Observaciones: No descartan brigadeo informativo.

PARTIDO COMUNISTA REVOLUCIONARIO

Alcaldía: Azcapotzalco

Hora: 14:30

Lugar: UAM Azcapotzalco

Demanda: Conversatorio “El Mundial y su Dimensión Social”.

Observaciones: No descartan presencia de colectivos estudiantiles.

COMITÉ DE FAMILIARES DE DETENIDOS DESAPARECIDOS “HASTA ENCONTRARLOS”

Alcaldía: Cuauhtémoc

Hora: 17:30

Lugar: Secretaría de Gobernación

Demanda: Mitin para exigir seguimiento al caso de desaparición forzada de dos luchadores sociales en Oaxaca.

Observaciones: No descartan afectaciones viales.

COMISIÓN DE PARTICIPACIÓN COMUNITARIA CHAPULTEPEC POLANCO

Alcaldía: Miguel Hidalgo

Hora: 12:45

Lugar: Restaurante Bajío, Polanco

Demanda: Presentación de amparo contra el FanFest del Mundial en Campo Marte.

ESTUDIANTES DE LA FACULTAD DE FILOSOFÍA Y LETRAS DE LA UNAM

Alcaldía: Miguel Hidalgo

Hora: 18:00

Lugar: Estación Tacubaya del Metro

Demanda: Protesta “Metro Popular” por deficiencias en movilidad y seguridad del Metro y contra desplazamientos relacionados con el Mundial 2026.

Observaciones: No descartan liberación de torniquetes y afectaciones viales.

SINDICATO ÚNICO DE TRABAJADORES DE LA INDUSTRIA NUCLEAR DE TOLUCA

Alcaldía: Álvaro Obregón

Hora: Durante el día

Lugar: Secretaría de Hacienda y Crédito Público

Demanda: Exigen incremento salarial y respeto al contrato colectivo.

Observaciones: No descartan afectaciones viales.

ASAMBLEA DE BARRIOS

Alcaldía: Cuauhtémoc

Hora: Durante el día

Lugar: Zócalo capitalino

Demanda: Solicitan recuperación de inmuebles en Azcapotzalco.

Observaciones: No descartan afectaciones viales.

MOVIMIENTO PLURAL DE COMERCIANTES DE LOS MERCADOS PÚBLICOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO

Alcaldía: Cuauhtémoc

Hora: 18:00

Lugar: Mercado Martínez de la Torre

Demanda: Asamblea sobre avances y necesidades en mercados públicos.

Observaciones: Se prevé presencia de representantes de otros mercados.

VECINOS DE LA COLONIA OLIVAR DEL CONDE 2ª SECCIÓN

Alcaldía: Álvaro Obregón

Hora: Durante el día

Lugar: Av. Santa Lucía y Calle 10

Demanda: Exigen restablecimiento del suministro de agua potable.

Observaciones: Se prevén afectaciones viales.