Capturan a sujeto con dosis de drogas; estaría relacionado con robo a viviendas

Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México detuvieron a un hombre de 25 años de edad, de nacionalidad venezolana, relacionado con robos a casa habitación cometidos bajo el modus operandi conocido como “La Patrona”, una modalidad de engaño telefónico utilizada para sacar a empleados domésticos de los inmuebles y facilitar los atracos.

La captura ocurrió en calles de la colonia Tránsito, alcaldía Cuauhtémoc, luego de trabajos de inteligencia y seguimiento realizados por policías capitalinos tras denuncias por robos registrados en febrero y abril de este año en domicilios ubicados en Miguel Hidalgo y Álvaro Obregón.

De acuerdo con las investigaciones, el delincuente operaba a través de llamadas telefónicas en las que la supuesta “patrona” ordenaba a trabajadoras del hogar entregar dinero, joyas u objetos de valor, incluso abandonar momentáneamente las viviendas, situación que era aprovechada para consumar los robos.

Las indagatorias incluyeron análisis de cámaras de videovigilancia y recorridos de vigilancia fija y móvil, lo que permitió identificar la zona de movilidad del sujeto.

Fue en el cruce de Francisco J. Clavijero y avenida Lorenzo Boturini, en la Colonia Tránsito, alcaldía Cuauhtémoc, donde policías observaron a un sujeto que coincidía con las características físicas obtenidas en las investigaciones.

Aseguramiento de drogas

Los uniformados detectaron que manipulaba pequeñas bolsas similares a las utilizadas para la venta de droga, algunas de las cuales cayeron al suelo.

Tras realizarle una revisión preventiva, los oficiales aseguraron 48 dosis de de cocaína en piedra, 70 envoltorios con aparente marihuana, dinero en efectivo, siete cartuchos útiles y un teléfono celular.

El venezolano fue puesto a disposición del Ministerio Público, autoridad que definirá su situación jurídica.

*DRR*