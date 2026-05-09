Centrobús supera tiempo estimado de recorrido por caos en vialidades

El nuevo servicio del Centrobús se enfrenta al caos que existe en las calles del Centro Histórico de la Ciudad de México.

La invasión de las calles debido a la operación comercial en el Centro, vehículos particulares que ocupan los carriles destinados al transporte público, circulación anárquica de motocicletas, bicicletas y mototaxis y cientos de personas cruzando de un lado a otro o que caminan por el arroyo vehicular son algunos aspectos a las que se enfrenta el nuevo servicio, como se observó en un recorrido.

La zona oriente del Centro Histórico es la más problemática para la circulación de las nuevas unidades eléctricas.

Foto: Jonás López | Excélsior

Calles como República del Salvador, República de Uruguay o el Eje 1 Oriente Circunvalación son vialidades complejas para el nuevo servicio, lo mismo ocurre en las calles de la zona de Mixcalco.

En el poniente del Centro Histórico, la complicación se debe más al tráfico de vehículos particulares que provocan una gran congestión que el Centrobús debe sortear.

Los constantes obstáculos en la ruta provocan que aumente el tiempo de recorrido de las unidades eléctricas para completar el circuito por el Centro Histórico.

Foto: Jonás López | Excélsior

Además, una gran parte de la ruta está compartida con la Línea 4 de Metrobús, lo que aumenta la saturación de las vialidades.

Todos los obstáculos a los que se enfrenta el Centrobús, durante un día con alta afluencia de visitantes en el Centro Histórico, provoca que el recorrido de 10.5 kilómetros, que las autoridades estimaron se realizaría en 40 minutos, aumente hasta a más de una hora.

La Red de Transporte de Pasajeros de la Ciudad de México (RTP) opera el Centrobús “Ruta de las Heroínas Indígenas”, se estima que atenderá una demanda mensual de más de 88 mil 400 personas.

Foto: Jonás López | Excélsior

El Centrobús tendrá un horario de lunes a viernes de 05:00 de 23:00 horas, sábados de 06:00 a 22:00 horas, domingos y días festivos de 07:00 a 21:30 horas.

La tarifa de 5 pesos por viaje se puede pagar con la Tarjeta de Movilidad Integrada (MI) y conectará con 186 puntos de interés histórico, patrimonial y cultural, entre los que destacan el Museo del Templo Mayor, Palacio de Bellas Artes, Museo Nacional de Arte, Alameda Central, Hemiciclo a Juárez, Torre Latinoamericana y el Zócalo capitalino.

Con una inversión de 111 millones de pesos, este nuevo sistema de movilidad operará con 12 unidades eléctricas equipadas con tecnología de última generación, como cámaras de videovigilancia interiores y exteriores, GPS, conexión wifi, cargadores USB, botones de pánico y auxilio, así como dispositivos de accesibilidad universal, entre ellos rampas y sistema de arrodillamiento para personas con discapacidad.

*DRR*