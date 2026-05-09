Balacera en Tepito cobra la vida de dos hombres
En el ataque, perpetrado por dos personas encapuchadas, también resultaron heridas dos mujeres
Una balacera registrada la tarde de este sábado en el barrio bravo de Tepito, en la colonia Morelos, dejó dos personas muertas y otras dos heridas.
La agresión ocurrió sobre la calle Tenochtitlán, casi esquina con Peñón.
Las víctimas se encontraban reunidas en la vía pública cuando dos sujetos encapuchados se aproximaron y dispararon de manera directa, para de inmediato escapar.
Policías capitalinos acudieron al sitio tras recibir una alerta por disparos en la vía pública.
Al arribar encontraron a varias personas lesionadas, algunas de ellas con visibles manchas hemáticas.
Paramédicos trasladaron a dos mujeres y dos hombres a distintos hospitales para recibir atención médica; sin embargo, horas más tarde se confirmó la muerte de dos de los lesionados, un joven de 22 años y otro hombre de 39 años de edad.
Tras el ataque, peritos de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ CDMX) realizaron el levantamiento de indicios balísticos y ya analizan cámaras de videovigilancia de la zona para identificar la ruta de escape y a los probables responsables.
*DRR*