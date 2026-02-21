‘Vendedora de caricias’ en Tlalpan regresa al 'bote'; otra vez por robo

Fernanda ‘N’, presunta sexoservidora en calzada de Tlalpan, Ciudad de México (CDMX), fue detenida tras asaltar a dos hombres; cuenta con antecedentes penales por robo.

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) informó sobre la detención realizada por oficiales que cumplían con funciones de seguridad y prevención en calles de la colonia Álamos, mismos que fueron informados de un robo en progreso en el cruce de la calzada de Tlalpan y la calle Toledo, por lo cual, acudieron de inmediato al sitio.

Al llegar al sitio, dos ciudadanos de 23 y 45 años les explicaron que mientras caminaban por la avenida, una persona se les acercó y tras agredirlos físicamente, los despojó de sus objetos de valor, para después huir del sitio.

Detención y aseguramiento

Detenida en calzada de Tlalpan. Especial

Luego de escuchar la versión de los hombres, los policías alcanzaron a la posible responsable y tras realizarle una revisión preventiva en apego a los protocolos de actuación policial, le aseguraron dos teléfonos celulares y dinero en efectivo, objetos que posteriormente fueron reconocidos por los denunciantes como de su propiedad.

Los policías detuvieron a la persona de 34 años de edad, le informaron sus derechos constitucionales y junto con los objetos asegurados, la presentaron ante el agente del Ministerio Público correspondiente, quien determinará su situación jurídica.

Antecedentes penales

Tras realizar un cruce de información, se supo que la persona detenida cuenta con tres ingresos al Sistema Penitenciario de la Ciudad de México por el delito de Robo agravado en 2026 y 2021 y Robo calificado en 2021.

¿Eran clientes?

La versión de la SSC contrasta con la del periodista Carlos Jiménez, quien dio a conocer también sobre la detención, sin embargo, señaló que uno de los hombres que fue víctima del asalto, se había acercado a ella para contratarla.

El periodista identificó a la mujer como Fernanda ‘N’ y de igual forma señaló que ha estado tres veces presa.

Ofrecía citas sobre calzada de Tlalpan. Anoche un hombre se acercó para contratarla, pero Fernanda aprovechó que se distrajo para robarle su teléfono. La víctima la correteó y la alcanzó. Agentes de la SSC CDMX la detuvieron”, indicó.

*mvg*