El rey de los amparos: Arturo Aparicio satura los tribunales con más de 30 expedientes para frenar todo y generar caos jurídico en CDMX

El litigante Arturo Aparicio Velázquez no solo es acusado de extorsión vecinal: es un verdadero especialista en saturar los juzgados. Entre 2020 y 2026 acumula más de 30 expedientes en tribunales federales y locales de la CDMX y hasta Aguascalientes: amparos, quejas, incidentales, revisiones y recursos contra la alcaldía Cuauhtémoc (Dirección General de Obras y Desarrollo Urbano), el INAI/Transparencia del Pueblo, la PAOT, el Congreso local, INVEA y hasta la Jefa de Gobierno.

Entre los más recientes y repetitivos: 1841/2022 (vs INAI), 522/2024 (incidental vs Alcaldía Cuauhtémoc), 853/2025 (amparo en revisión vs Director de Obras Cuauhtémoc), 1484/2024, 301/2024, 42/2025, 23/2025, 557/2023, 331/2024, 310/2024, 476/2025, 1388/2024, 424/2025, 286/2024, 1058/2023, 308/2024, 181/2024, 35/2023, 314/2023, 1354/2023, 2/2023, 48/2023, 1732/2021, 16/2021, 124/2020, 15/2021, 110/2020 y 376/2019 (según registros judiciales del Poder Judicial de la Federación y tribunales de CDMX).

Casi todos giran en torno a licencias de construcción, desarrollos inmobiliarios, acceso a información y verificación administrativa. Es decir: Aparicio ha convertido los tribunales en su arma para bloquear proyectos urbanos, generar incertidumbre y, según sus detractores, presionar a desarrolladores para “arreglos”.

Lo más sospechoso: su hermano José Alfonso Aparicio Velázquez trabaja actualmente en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (octubre 2025-vigente) y en la UNAM (desde 2018), además de haber pasado por CFE e INAI.

El mismo Arturo egresó de Derecho UNAM en 2017. ¿Coincidencia o red de influencias que le permite litigar gratis y sin empleo formal? Mientras el sistema judicial está colapsado, este abogado sin semanas cotizadas en el IMSS y con solo un empleo temporal en la UACM (2023) dedica su vida a interponer amparos masivos.

¿Defensa ciudadana o estrategia para cobrar “asesorías”, intimidar autoridades y construir un perfil político? La saturación es tan evidente que ya parece más un negocio que una causa.