Cae uno por asesinato de ‘El Pato’ en Deportivo Velódromo, CDMX

Un joven fue detenido por presuntamente estar relacionado con el asesinato de Óscar Daniel ‘N’, alias ‘El Pato’, ocurrido el pasado 19 de febrero en el Deportivo Velódromo, alcaldía Venustiano Carranza, en la Ciudad de México (CDMX).

‘El Pato’ recibió al menos cinco impactos de bala, dos de ellos presuntamente en la cabeza; paramédicos que llegaron a darle atención el día de los hechos, lo diagnosticaron sin vida.

Un detenido por asesinato de ‘El Pato’

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) informó sobre la captura de un joven, resultado de trabajos de investigación y seguimiento, tras la agresión con disparos en el deportivo de la colonia Jardín Balbuena.

La dependencia detalló que, al dar continuidad a las indagatorias, y, a través del análisis de las cámaras de videovigilancia del Centro de Comando y Control (C2) Norte, se identificó a un sujeto que salió del sitio y se dirigió a la alcaldía Gustavo A. Madero, por lo cual implementaron estrategias de vigilancias fijas, móviles y discretas y recorridos de reconocimiento en la colonia Cerro Prieto.

Fue en la calle Cairo en donde los oficiales observaron a un joven que portaba en sus manos un objeto similar a un arma de fuego, por lo que rápidamente se acercaron, en ese momento ingresó a un multifamiliar y, al darle seguimiento, lo aseguraron en el área común.

Al realizarle una revisión preventiva, le hallaron dos armas de fuego, una de ellas tipo subametralladora, con cargadores, 24 cartuchos útiles, y 99 bolsitas de plástico color azul con una piedra sólida con las características de la cocaína.

Se oponen a detención

La SSC refirió que, al detener al joven, al sitio se acercaron tres personas que comenzaron a jalonear a los oficiales y trataron de liberarlo, por lo que luego de controlar la situación fueron detenidas.

Por lo anterior, el joven de 19 años, dos mujeres de 50 y 22 años, y un menor de 14 años, fueron puestos a disposición del agente del Ministerio Público quien definirá su situación jurídica y continuará con las investigaciones del caso.

¿Quién era ‘El Pato’?

‘El Pato’ era un presunto generador de violencia en CDMX. En diciembre de 2025 fue baleado al interior del bar con razón social “La Bichota”, localizado en la avenida 8 y la calle 51, en la colonia Ignacio Zaragoza, de la alcaldía Venustiano Carranza.

En aquella ocasión, ‘El Pato’ sobrevivió al ataque, aunque presuntamente siguió cometiendo delitos en la capital.

Se sabe que Óscar fue detenido en febrero de 2025 por portación de arma de fuego y dosis de droga, y el 31 de enero de 2023 fue detenido por tentativa de homicidio en la calle Retorno 30 de Género Genaro García, en la misma demarcación.

Versiones extraoficiales señalan que el asesinato de ‘El Pato’ fue en venganza por otro homicidio.

En octubre del 2024, presuntamente Óscar acuchilló a un hombre apodado ‘El Ruso’, tras un pleito en el Deportivo Velódromo y, desde entonces, había quedado sentenciado.

