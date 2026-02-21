Buscan a desaparecidos en Cerro del Chiquihuite y Río de los Remedios

Concluyó la jornada de búsqueda de desaparecidos durante cuatro días en dos locaciones estratégicas: el Cerro del Chiquihuite en la alcaldía Gustavo A. Madero (del 17 al 19 de febrero) y Río de los Remedios (20 de febrero).

En la jornada participó la Comisión de Búsqueda de la Ciudad de México junto con otras dependencias capitalinas, además de familiares de desaparecidos y personas solidarias.

Búsqueda en el Cerro del Chiquihuite y Río de los Remedios. Especial

En la última búsqueda, se trabajó en conjunto con la Fiscalía capitalina en tareas de búsqueda de indicios y limpieza de la zona en Río de los Remedios.

A lo largo de estos cuatro días, participaron 476 personas y 8 binomios caninos. En total se recorrieron 54 mil 989 metros cuadrados de terreno: 51 mil 738 metros cuadrados en el Cerro del Chiquihuite y 3 mil 250 metros cuadrados en Río de los Remedios.

¿Qué encontraron en el Cerro del Chiquihuite y Río de los Remedios?

La Comisión de Búsqueda informó que en los cuatro días no se registraron hallazgos relacionados con personas no localizadas. En tanto, todos los elementos de interés fueron analizados por servicios periciales y descartados.

No obstante, el Gobierno de México reafirmó el compromiso y acompañar a cada familia y poner a su disposición todos los recursos posibles para impulsar acciones que contribuyan a la localización de personas y al derecho de las familias a conocer la verdad.

Búsqueda en el Cerro del Chiquihuite y Río de los Remedios. Especial

En tanto, aseguró que la CDMX cuenta con tecnología adaptable a distintos tipos de terreno y condiciones.

Todos estos recursos están disponibles y se despliegan según las necesidades específicas de cada búsqueda”, enfatizó la Comisión.

Metodología

Búsqueda en el Cerro del Chiquihuite y Río de los Remedios. Especial

De acuerdo con la Comisión de Búsqueda, cada jornada se realiza con una metodología que combina tecnología de punta, trabajo multidisciplinario y atención al más mínimo detalle. El proceso contempla las siguientes fases:

Reconocimiento previo del terreno: Antes de ingresar físicamente al área, se realizan sobrevuelos con drones y se revisan imágenes satelitales para mapear el terreno, identificar puntos de interés y planear rutas de acceso seguro. Esto permite orientar el trabajo de las brigadas con información visual precisa. Recorridos sistemáticos por cuadrante: Las brigadas avanzan sector por sector con referencias de posición mediante GPS. A través del servicio de conectividad Starlink se garantiza la comunicación continua entre equipos, incluso en zonas sin cobertura de señal convencional. Preparación del terreno: Se realiza remoción de vegetación superficial y chaponeo para permitir el rastreo detallado de cada metro cuadrado. Rastreo y detección: Los equipos realizan rastreo de indicios y detección de alteraciones en tierra a menos de 0.5 metros entre cada persona buscadora, garantizando que ningún detalle pase desapercibido. Sondeo y excavación: En puntos de interés se realiza sondeo; cuando se requiere, se procede con excavación y cernido de tierra bajo supervisión técnica. Descarte especializado: Cada hallazgo es evaluado por binomios caninos K9 y observado por especialistas periciales para determinar su naturaleza y relevancia. Registro y documentación: Cada elemento relevante se documenta con precisión, incluyendo la ubicación georreferenciada, su condición y contexto.

*mvg*