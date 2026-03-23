Vecinos de San Antonio Abad manifiestan molestia y temor por vía Flotante

Vecinos de calzada San Antonio Abad aseguran que las obras de la Calzada Flotante están afectando sus viviendas y su tranquilidad.

Temen que se afecte la verticalidad de sus inmuebles con las vibraciones por las excavaciones para cimentar el corredor peatonal que el gobierno de la ciudad construye de cara al Mundial 2026 en calzada San Antonio Abad, entre Eje 3 Sur calzada Chabacano y Fray Servando Teresa de Mier.

Señalan que se están generando grietas en plafones y terminados de muros en algunos de los departamentos de la zona.

Algunos habitantes de la zona tienen cuarteaduras y grietas en muros, acabados y plafones de sus departamentos.

También acusan fugas de agua por desajustes en tuberías ocasionadas por las vibraciones generadas por las obras.

Aseguran que no hay transparencia el proyecto en San Antonio Abad

Además, dicen que no hay transparencia sobre el proyecto constructivo, ni garantías que les den seguridad que sus inmuebles no tendrán afectaciones en el corto, mediano y largo plazos.

También se quejan de que el ruido excesivo generado por la maquinaria pesada, incluso durante las noches y madrugadas, no los deja dormir.

Exceso de ruido debido a maquinaria pesada en la madrugada. No hay ninguna consideración ni respeto por nuestro descanso ni cuidado por los altos decibeles. La maquinaria pesada puede operar 24/7: rotomartillos, grúas, perforadoras, camiones, entre otros”, indicaron en una relación de afectaciones compartida a Excélsior.

Los vecinos de colonias como Tránsito y Obrera lamentaron que el Gobierno de la Ciudad de México no haya brindado información clara sobre el proyecto que se construye como parte de las obras para el Mundial de Futbol.

Hemos tenido diferentes afectaciones que hemos tratado de solucionar por diferentes canales, sin ningún efecto. Falta de claridad en el proyecto. Buscando planos en portales oficiales no existen y sólo hay una imagen de cómo quedará el proyecto.

Nos brindan información a cuentagotas. Sólo en una ocasión nos presentaron el proyecto a nivel comunidad e igual sólo fueron dos o tres imágenes; en ningún momento nos indicaron que iban a colocar columnas en la banqueta con anticipación”, relataron.

La maquinaria para las excavaciones e hincado de pilotes afecta con vibraciones en un radio de cinco metros, acusan.

Una de las zonas más afectadas se ubica en calzada San Antonio Abad, entre la calle Fernando de Alva Ixtlilxóchitl y Cerrada Fray Servando.

En ese punto las excavaciones se realizan en la banqueta, lo que ha dejado aislados a los vecinos, quienes lo consideran un riesgo de protección civil, porque el punto de reunión que utilizaban en caso de sismos, incendios u otros siniestros ahora es una zona de obras.

Indicaron que se documentaron y conocieron que la maquinaria pesada que se usa para las excavaciones e hincado de pilotes afecta con vibraciones en un radio de unos cinco metros, pero sus edificios están apenas a escasos tres metros, por lo que consideraron que tienen elementos para considerar que están en riesgo las personas y los inmuebles.

La obra es responsabilidad de la Secretaría de Obras y Servicios, pero los vecinos solicitaron una visita de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil para que observe y certifique el riesgo en el que están viviendo.

Obstrucción de nuestra ruta de evacuación. Nuestra única entrada y salida está rodeada de barreras viales; tenemos un hoyo gigante justo en la entrada y se tiene planeado que estemos así dos meses. En caso de sismo esto es un potencial riesgo, ya que aquí habitamos entre 300 y 500 personas en 125 departamentos”, advirtieron habitantes de calzada San Antonio Abad 58.

El polvo también se ha convertido en una pesadilla

“Hay exceso de polvo debido a docenas de hoyos y poca limpieza. La tierra de los hoyos es dejada al aire libre sin ninguna cubierta y cuando hay ventiscas ésta vuela, dejando la avenida en nubes de polvo, negocios de comida también son afectados por esta situación debido a su giro”, dijeron.

El tráfico vehicular que durante meses ha generado la obra también ha afectado sus rutinas de movilidad. Además, cruzar a pie la calzada se ha convertido en una acción casi imposible.

Tránsito descontrolado. Actualmente sólo hay un carril para circular. Limitación de tránsito peatonal. Debido a que ya no hay puentes no hay forma de cruzar la avenida de forma segura, los bajopuentes están inundados o en muy mal estado, obra negra. La forma más segura de cruzar es a nivel de la avenida, sorteando camiones, tráileres, coches, motos y ya ha habido accidentes”, lamentaron.

Los habitantes tienen obstáculos frente a sus entradas, lo que consideran un riesgo de protección civil.

La alcaldesa de Cuauhtémoc, Alessandra Rojo de la Vega, exhortó al gobierno de la ciudad a que atienda a los vecinos.

Indicó que las quejas vecinales han crecido en las últimas semanas porque aparentemente se han apresurado las obras debido a la cercanía del torneo internacional de futbol.

Las preocupaciones aumentaron luego del colapso del edificio en demolición ubicado en calzada San Antonio Abad 124, donde tres trabajadores murieron y otro fue hospitalizado.

A partir de ahí, por supuesto que han venido preocupadísimos a decirnos que están cimbrando sus casas (...) Yo hago una amable petición a que el gobierno de la ciudad considere visitar a los vecinos y vecinas preocupadas para que ellos les garanticen que no corren riesgo sus viviendas (...), que ellos le informen a la gente que está preocupada que efectivamente las obras no tienen nada que ver, porque pues ellos tendrán a sus expertos, ellos están realizando las obras, ellos están encargados de las vías primarias”, dijo.

Peticiones de los vecinos

Tener garantías de que no habrá afectaciones y, en su caso, claridad en quién sería responsable de algún daño.

Control topográfico de la verticalidad de los edificios.

Sensores para detectar inclinaciones o hundimientos de los edificios.

Levantamiento inicial con un notario y un seguro de daños a terceros.

Claridad sobre que el drenaje y otros servicios no tendrán afectaciones.

Evaluación de protección civil durante las obras y una vez que se hayan concluido.

*mcam