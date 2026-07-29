Detienen a dos mujeres por despojo de inmueble en Matías Romero, en la Del Valle

En una acción ejecutada por elementos de la Policía de Investigación (PDI), la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) aprehendió a Virginia “N” y Diana “N” por su presunta responsabilidad en el delito de despojo, cometido en agravio de los propietarios de una vivienda en la colonia Del Valle, alcaldía Benito Juárez.

La captura de ambas mujeres se concretó en las inmediaciones de la colonia Doctores, en la alcaldía Cuauhtémoc. Posteriormente, fueron trasladadas e ingresadas al Centro Femenil de Reinserción Social Santa Martha Acatitla, donde quedaron a disposición del juez de control que requirió su presencia.Invasión detectada por alertas de seguridad

Los hechos que derivaron en el mandato judicial iniciaron el pasado 21 de julio de 2026, cuando la víctima recibió notificaciones remotas del sistema de seguridad instalado en su propiedad, localizada en la Cerrada de Matías Romero número 18.

Al revisar los avisos de la alarma, la denunciante constató la presencia no autorizada de personas al interior del inmueble. Las indagatorias de la representación social determinaron que las imputadas ingresaron y tomaron posesión del predio sin contar con el consentimiento legal de la propietaria.

Para integrar la carpeta de investigación, el Ministerio Público recabó testimonios de la víctima y nueve testigos, analizó grabaciones de video, realizó inspecciones de campo e incorporó un dictamen pericial en materia de cerrajería, elementos suficientes para sustentar la orden de aprehensión.Inmueble asegurado y rastreo de 30 casos en la zona

Como parte de las medidas cautelares para preservar el patrimonio afectado, la FGJCDMX aseguró el predio el pasado 25 de julio, acción que fue ratificada formalmente por la autoridad judicial el 28 de julio.

La Fiscalía capitalina precisó que este operativo no es un hecho aislado, sino que forma parte del seguimiento a los delitos contra la propiedad reportados en el sector. Tan solo durante el año 2026, la institución ha abierto 30 carpetas de investigación por despojo en la colonia Del Valle.

Un grupo especializado analiza estos expedientes para encontrar coincidencia en los modos de operar, identificar si existen vínculos entre los distintos predios invadidos y deslindar responsabilidades contra la totalidad de las personas involucradas en esta red delictiva.