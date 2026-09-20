Clara Brugada acompaña a alcalde de Nueva York en foro Urban20; destaca modelo de UTOPÍAS

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada Molina, informó este domingo 20 de septiembre que acompañó al alcalde de Nueva York, Zohran Kwame Mamdani, durante una conferencia de prensa realizada en el marco del Foro Urban20 (U20) 2026, uno de los principales espacios internacionales para el intercambio de propuestas sobre el futuro de las ciudades.

La propia mandataria capitalina dio a conocer su participación a través de sus redes sociales, donde destacó la importancia de este encuentro internacional, que reúne a autoridades locales, representantes gubernamentales y especialistas en temas urbanos de 35 ciudades del mundo.

La participación de la Ciudad de México en el Urban20 se produce a partir de una invitación del alcalde de Nueva York, con quien Brugada ha planteado una agenda de cooperación e intercambio de experiencias entre ambas ciudades.

Brugada destaca las UTOPÍAS de la Ciudad de México

Durante su participación en el encuentro, Brugada resaltó el modelo de UTOPÍAS impulsado en la capital mexicana como una política pública orientada a mejorar las condiciones de vida de las comunidades y reducir desigualdades.

En un mensaje difundido en sus redes sociales, la jefa de Gobierno agradeció al alcalde de Nueva York por reconocer este proyecto y considerarlo una experiencia que puede ser tomada como referencia por otras grandes ciudades.

Gracias, Kwame Mamdani por reconocer las UTOPÍAS de la Ciudad de México como un proyecto para garantizar una vida plena. Una visión de ciudad que pone a las personas y a las comunidades al centro”, señaló.

Brugada agregó que representa un motivo de satisfacción que este proyecto sea considerado inspirador en otras ciudades del mundo.

¿Qué es el Urban20 y qué temas aborda?

El Urban20 (U20) es una plataforma vinculada al G20 que reúne a autoridades de grandes ciudades para intercambiar experiencias y plantear soluciones a desafíos urbanos comunes.

La agenda incluye vivienda, cambio climático, movilidad, migración, cuidados y desigualdad social y territorial. En el encuentro, la Ciudad de México comparte políticas y experiencias sobre vivienda social, espacio público, gestión del agua, protección ambiental y reducción de desigualdades.