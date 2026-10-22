Pablo Vázquez detallará el modelo de seguridad de la CDMX al Congreso local

El secretario de Seguridad Ciudadana, Pablo Vázquez, comparecerá hoy ante el pleno del Congreso de la Ciudad de México como parte de la Glosa del Segundo Informe de Gobierno.

En el documento destacó una reducción de 64% en los delitos de alto impacto durante el primer semestre de 2026 frente al mismo periodo de 2019, así como un descenso de 24% en lo que va de la presente gestión.

En materia de homicidio doloso, las cifras oficiales exponen una baja de 53% en comparación con 2019 y de 18% en la actual administración, situando a la capital en sus índices más bajos en tres décadas.

A la par de los indicadores de incidencia, detalló el fortalecimiento operativo del cuerpo policial: la realización de 184 mil operativos de vigilancia, la adquisición de 3 mil 500 nuevas patrullas y la consolidación de la red de videovigilancia, la cual alcanzará 120 mil cámaras instaladas para diciembre.

Seguridad en CDMX: detenciones y aseguramientos

El secretario dio a conocer hace una semana, durante el Informe sobre seguridad en el Palacio del Ayuntamiento, que entre el 5 de octubre de 2024 y el 30 de septiembre de 2026 se logró la detención de 12 mil 381 personas por delitos de alto impacto.

En el mismo lapso se aseguraron más de 1.8 toneladas de mariguana, 232 kilogramos de cocaína, 93 kilogramos de metanfetamina, 15.3 kilogramos de cristal, 3 mil 286 armas de fuego, más de 11 mil cartuchos útiles, 7 mil 372 vehículos, mil 427 motocicletas desvalijadas y cerca de 19 mil toneladas de autopartes.

Oposición cuestiona el impacto de las cifras de seguridad

Legisladores de oposición mantienen sus reservas sobre el impacto real en la ciudadanía.

El coordinador de la bancada de Movimiento Ciudadano, Royfid Torres, cuestionó que la disminución en indicadores de alto impacto no siempre se traduce en un entorno seguro para la población cotidiana.

Robo simple, a transeúnte, a negocios, robo de autopartes esos son los delitos que tienen a la ciudadanía con miedo e incertidumbre, allí es donde tiene que mejorar la experiencia”, apuntó.

En contraste, la coordinadora de la bancada de Morena, Xóchitl Bravo, expuso en tribuna el día del informe de la jefa de gobierno, Clara Brugada, en Donceles que la estrategia actual está dando resultados.

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