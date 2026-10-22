Habrá 200 pozos de absorción para combatir el estrés hídrico en la CDMX

Para finales de 2026, el gobierno de la Ciudad de México estimó que habrá habilitado unos 200 pozos de absorción para infiltrar agua al subsuelo y ayudar a combatir el estrés hídrico que se vive en la Cuenca del Valle de México. Con esta infraestructura, la administración capitalina busca aprovechar el agua de lluvia y contribuir a la recuperación del ciclo del agua urbano.

Se trata del programa Acupuntura Hídrica que, en dos años, ha destinado unos 160 millones de pesos a desarrollar la rehabilitación de los pozos y galerías infiltrantes. De esta manera, las obras buscan fortalecer las alternativas para captar el recurso pluvial y favorecer su infiltración al subsuelo.

Con el objetivo de captar agua de lluvia e infiltrar el recurso al subsuelo para contribuir a la regeneración del ciclo del agua urbano”, detalló la administración de Clara Brugada en el Segundo Informe de Gobierno.

Cada pozo cuenta con una caja de almacenamiento con una capacidad de 80 mil litros, diseñada para recibir el agua pluvial que se drena desde un radio aproximado de 500 metros a su alrededor. Así, las estructuras permiten concentrar el escurrimiento de lluvia antes de conducir el agua hacia el subsuelo.

El agua captada es infiltrada al subsuelo a una tasa de 25 litros por segundo. Este proceso forma parte del funcionamiento de la infraestructura desarrollada para aprovechar el recurso pluvial.

Pozos de absorción buscan mitigar inundaciones en CDMX

Esto contribuye a mitigar inundaciones, encharcamientos y grietas en puntos estratégicos de zonas urbanas”, señaló.

Los pozos se han construido en puntos estratégicos de la capital, en particular, en donde ocurren grandes escurrimientos de lluvia, en beneficio de 170 mil habitantes. Con ello, el programa busca atender zonas donde el agua pluvial puede concentrarse durante las precipitaciones y aprovecharla mediante la infiltración.

Como parte del programa también se instaló el Jardín de Lluvia Coapan, en la alcaldía Coyoacán. Esta obra se suma a las acciones de infraestructura hídrica contempladas por la administración capitalina para captar y regular el agua de lluvia.

Jardín de Lluvia Coapan aprovechará agua pluvial

Es una infraestructura hídrica con capacidad para regular y aprovechar hasta 1.3 millones de litros de agua de lluvia. Su capacidad permite almacenar y regular este recurso como parte de las acciones para su aprovechamiento.

Con una inversión de más de 22 millones de pesos, este sistema beneficiará a más de 40 mil habitantes. De esta forma, la obra complementa los esfuerzos de captación pluvial impulsados en la capital.

La crisis hídrica de la Zona Metropolitana del Valle de México está considerada como la problemática ambiental más profunda del territorio metropolitano. En este contexto, los pozos de absorción y las demás obras de captación e infiltración forman parte de las acciones planteadas para contribuir al aprovechamiento del agua de lluvia y atender el estrés hídrico.

*mcam