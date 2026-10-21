Alumnos de la Preparatoria 8 exigen que se atiendan denuncias por acoso

Para solicitar la destitución de un maestro, por probables actos de acoso sexual, estudiantes de la Preparatoria 8 “Miguel E. Schulz”, se manifestaron al exterior de su plantel educativo.

Los inconformes se instalaron frente a la puerta principal de la preparatoria, ubicada en la avenida Lomas de Plateros, en la colonia Merced Gómez, donde gritaron consignas, realizaron pintas y pegaron cartulinas con sus denuncias.

Foto: Rodolfo Dorantes | Excélsior

Estamos pidiendo la destitución de un profesor, pero también estamos pidiendo la seguridad dentro y fuera de la escuela por la violencia que se vive en el plantel, la que nos tiene preocupados”, dijo de manera anónima uno de los estudiantes.

Detalló que hasta el momento la escuela la tiene cerrada los directivos del plantel, quienes se han negado a recibir a una comisión para dar solución a sus peticiones, por lo que solo se están dando clases en línea.

La protesta de hoy fue para que se acaben las clases en línea y nos dejen entrar, seguiremos protestando, no estamos de acuerdo con esta forma de educar”, añadió.

Foto: Rodolfo Dorantes | Excélsior

El grupo de jóvenes, en su mayoría embozados por temor a represalias, señalaron que su movimiento continuará y se prevé que si no les dan solución, realicen un cierre vial en la mañana del viernes en Periférico y Barranca del Muerto.

La protesta que inició minutos antes de las 13:00 horas, concluyó sin incidente alguno a las 17:30.