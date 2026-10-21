Asesinan a presunto policía cuando salía de su casa en Xochimilco

Un hombre identificado por vecinos como Armando, quien presuntamente se desempeñaba como policía activo de la Ciudad de México, fue asesinado a balazos cuando salía de su domicilio en el Barrio Xaltocan, alcaldía Xochimilco.

La agresión ocurrió en la calle Pensamiento, donde habitantes de la zona escucharon varias detonaciones de arma de fuego y, al salir de sus viviendas, encontraron al hombre con múltiples heridas dentro de una camioneta gris.

Tras recibir el reporte de emergencia, elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) acudieron al lugar y solicitaron el apoyo de paramédicos del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas (ERUM), quienes revisaron a la víctima y confirmaron que ya no contaba con signos vitales.

De acuerdo con los testimonios recabados en el lugar, el hombre salía de su vivienda cuando sujetos que viajaban en dos motocicletas se aproximaron y dispararon directamente contra él, después del ataque, los presuntos responsables huyeron.

La SSC informó que se trató de una agresión directa y señaló que se realiza el análisis de las cámaras de videovigilancia para identificar y localizar a los responsables. Según la información difundida por la dependencia, los agresores habrían escapado a bordo de una motocicleta verde.

Tras confirmarse el fallecimiento, policías acordonaron la zona para preservar los indicios y permitir las diligencias de los servicios periciales de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ CDMX), encargada de las investigaciones correspondientes.

Aunque vecinos identificaron a la víctima como un supuesto policía en activo, hasta el momento de la información difundida la SSC no había confirmado oficialmente si pertenecía a la corporación.