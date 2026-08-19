Van por un millón de árboles en zona urbana de CDMX

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, encabezó el inicio de la jornada de reforestación urbana en la alcaldía Iztacalco y se puso como meta plantar un millón de árboles antes de que concluya su administración.

Brugada encabezó el inicio de la jornada de reforestación urbana en la alcaldía Iztacalco Marco Nájera

Previo a plantar el primer árbol de esta jornada en el camellón de Canal de Tezontle, la mandataria capitalina destacó que ya se han plantado millones de árboles en el suelo de conservación de la capital del país. Sin embargo, todavía falta regresarle el verde a la zona urbana.

Brugada encabezó el inicio de la jornada de reforestación urbana en la alcaldía Iztacalco Marco Nájera

“Queremos caminar hacia una ciudad verdaderamente verde (...) Lo más difícil es la zona urbana y es donde más se necesitan árboles”, subrayó.

Busca coordinación con alcaldías

Brugada encabezó el inicio de la jornada de reforestación urbana en la alcaldía Iztacalco Marco Nájera

Para lograr la meta de un millón de árboles, destacó que cada año se necesita plantar al menos 200 mil, por lo que se coordinará con todas las alcaldesas y alcaldes de la capital para trabajar en ello. Asimismo, se empezará por los camellones de las principales avenidas de la capital de la República, donde antes de terminar el año se buscan plantar al menos 100 mil ejemplares.

Brugada encabezó el inicio de la jornada de reforestación urbana en la alcaldía Iztacalco Marco Nájera

El Gobierno de la Ciudad de México pensó también en la manera de no afectar a la población, al plantar al menos 9 especies de árboles cuyas raíces no se expandirán y tampoco romperán las banquetas. Con ello también se garantizará el derecho a la sombra en diferentes alcaldías de la capital.