Anfitriones en CDMX rechazan rentar sólo medio año

La Comunidad de Pequeños Anfitriones rechazó el límite impuesto por las autoridades capitalinas de sólo poder ofrecer hospedaje eventual por medio de plataformas digitales durante el 50 por ciento de las noches del año.

En conferencia de prensa aseguraron que no existen justificaciones para que se haya impuesto la medida, por lo que exhortaron al Gobierno de la Ciudad de México a establecer mesas de trabajo para revisar el tema y eliminarla.

Comunidad de Pequeños Anfitriones Jonás López

En 2024, las autoridades capitalinas reformaron la Ley de Turismo local y se estableció un tope máximo del 50 por ciento de las noches al año, equivalente a unos 180 días.

Sin embargo, los anfitriones indicaron que existe ambigüedad en la aplicación de la norma y desde cuándo se aplica.

Lamentaron que sea una medida inédita en donde se obliga a un sector productivo a trabajar sólo la mitad de un año.

Comunidad de Pequeños Anfitriones Jonás López

E indicaron que algunos anfitriones ya han ganado amparos contra está regulación.

“Que se elimine la restricción del 50 por ciento de las noches, una medida que te impide trabajar la mitad del año no es una regulación, es una prohibición parcial. Y no pedimos que se ablanden y que se posponga, pedimos que se elimine porque no se nos ha presentado ningún sustento que la justifique. No hay un estudio, no hay un diagnóstico”, dijo Blanca Lolbé, integrante de la comunidad.

Indicaron que se han acercado al Gobierno de la Ciudad de México de varias maneras, incluida, su asistencia al Martes Ciudadano que encabeza la jefa de Gobierno, Clara Brugada, pero no han obtenido respuesta.

También dijeron que han entregado propuestas al Congreso de la Ciudad de México. Y anunciaron que volverán a entregar una propuesta al Gobierno capitalino.

Aseguraron que su comunidad la integran unos dos mil anfitriones, pero dijeron que en la Ciudad de México existen, al menos, 10 mil.

Los anfitriones, agregaron, han generado para las arcas del Gobierno unos 22 mil millones de pesos por concepto del impuesto sobre hospedaje que se les cobra desde 2017.

Dinero que no ven del todo reflejado en el mejoramiento de los barrios, agregaron.

Dijeron que son capitalinos que tienen entre una y tres propiedades quienes se autoemplean y han encontrado en el hospedaje una manera de vivir con decoro.

Y rechazaron que sean especuladores inmobiliarios, gentrificadores o responsables de la crisis de vivienda en la Ciudad de México.

“Nosotros no causamos la crisis de vivienda en esta ciudad y quitarnos del camino, porque eso es lo que aparentemente pretenden con este 50 por ciento de restricción, muchos podrían salir de este mercado y verían afectada su vida, quitarnos del camino no va a resolver el problema de vivienda en esta ciudad” agregó Lolbé.

Al contrario, dijeron, han cumplido con los requerimientos gubernamentales como el pago de impuestos, contratación de seguros y registro en el padrón de anfitriones.

Indicaron que en general durante el mundial no les fue tan bien como esperaban.