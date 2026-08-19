Buscan proteger a la Roma con declaratoria artística en CDMX

Vecinos agrupados en el Frente Ciudadano Salvemos la Ciudad buscan proteger el patrimonio de la colonia Roma tramitando ante el Gobierno federal una Declaratoria de Zona Artística.

Con ello, se protegería a los inmuebles con valor artístico, arquitectónico o patrimonial de las colonias Roma Sur y Roma Norte que actualmente ha sido destruido por los nuevos desarrollos inmobiliarios y fenómenos como la gentrificación.

Vecinos de la colonia Roma Jonás López

Los activistas alertaron que ya sólo podría quedar en pie entre el 10 y 15 por ciento de los inmuebles con valor patrimonial.

“Hemos decidido impulsar a petición de parte la solicitud de declaratoria de zona de monumentos artísticos con el propósito de que el patrimonio arquitectónico y urbano de nuestras colonias deje de ser destruido y sea protegido como debió de haber sido siempre”, dijo Sergio Ibarra, uno de los vecinos.

Informaron que harán la solicitud a la Secretaría de Cultura del Gobierno Federal y calcularon que el trámite llevaría unos seis o siete meses.

Colonia Roma Jonás López

Por lo que consideraron necesario que el Gobierno de la Ciudad de México acompañe esta estrategia y realice las acciones de protección de los inmuebles, en tanto, se consigue la declaratoria que ya contemplaría sus propios mecanismos de salvaguarda del patrimonio.

“Durante el tiempo de este proceso existe el riesgo de que continúen demoliciones, excavaciones, modificaciones estructurales, situación de inmuebles, alteración de fachadas, eliminación de elementos arquitectónicos, instalación de estructuras o anuncios que afectan inmuebles, intervenciones en inmuebles catalogados, intervenciones en inmuebles colindantes con bienes patrimoniales y transformaciones que afecten el paisaje urbano. Por ello hemos solicitado a la jefa de gobierno, Clara Brugada, convocar e instalar una mesa institucional para la protección del patrimonio artístico y arquitectónico de Roma Norte y Roma Sur”, dijo Raúl Olguín, otro residente.

“Las colonias Roma Norte y Roma Sur constituyen uno de los conjuntos urbanos más representativos de la Ciudad de México. Su valor no se encuentra únicamente en determinados inmuebles considerados individualmente, sino también en la relación existente entre sus edificios, calles, plazas, jardines, fachadas, conjuntos arquitectónicos, trazado urbano y las diferentes corrientes arquitectónicas que han contribuido a conformar su identidad”, agregó Octavio Wong.

Como parte de la solicitud se tendrán que actualizar los catálogos de inmuebles en la zona.

“Este proceso implicará un arduo trabajo que para reclasificar y actualizar los catálogos del INAH y el INBAL, los cuales datan de 1973 y que por tanto aquellas cosas que hace 50 años no tenían ningún valor histórico o artístico y ahora lo tienen son invaluables, deben de estar protegidas y buscamos su conservación con la actualización de los mismos”, agregó Laura Jiménez, otra vecina.