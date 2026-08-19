Líderes del PRD CDMX llaman al INE para que el IECM les entregue prerrogativas

Dirigentes del PRD de la Ciudad de México hicieron un llamado al Consejo General del INE, para que exijan al instituto electoral local que les entregue las prerrogativas que debían recibir desde enero del 2025.

"Hacemos un llamado al consejo general del INE, pues hay inequidad e injusticia hacia nosotros, al no sernos entregados los recursos. Hay una inequidad para el inicio de este proceso electoral" expresó en conferencia Sergio Galindo Hernández, secretario de asuntos electorales, y política y alianzas del PRD en la Ciudad de México.

Galindo Hernández recordó que para 2025 y 2026 se aprobaron prerrogativas por 81 millones de pesos para el PRD de la CDMX, aunque falta hacer ajustes a esa cifra pues está pendiente una multa del 25 por ciento.

Por su parte Rocío Sánchez Pérez, secretaria de Igualdad del PRD-CDMX, expresó que hay dos sentencias de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación "que reconocen a esta directiva -integrada por Galindo Hernández, Sánchez Pérez, Polimnia Romana Sierra, Karla López Celis, Luz del Carmen Rocha- y en la misma sentencia se refiere a que Nora Arias -diputada local del PRD- y Guillermo Barrón no tienen la personalidad jurídica para -realizar- actos del partido".

Y aseguró que el IECM "está incurriendo en omisión, porque la sentencia dice claramente quien tiene la autoridad para llevar a cabo las actividades del instituto político PRD Ciudad de México".