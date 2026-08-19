Alertan por montadeudas en temporada de regreso a clases ¡Ponte listo!

El Consejo ciudadano para la Seguridad y Justicia de la Ciudad de México alertó a la población por el riesgo de “montadeudas” en esta temporada de regreso a clases. Se advirtió que de 2020 a la fecha se han recibido 51 mil 325 reportes relacionados con este delito.

Tablet o laptop pueden ser útiles durante el regreso a clases. Gemini / Canva

El propio Consejo detalló que este fraude, principalmente, se opera a través de préstamos rápidos en aplicaciones, las cuales solicitan el registro de la persona, así como permisos para acceder a información del dispositivo. Sin embargo, al momento de cobrar recurren a prácticas ilegítimas como hostigamiento, mensajes a los contactos, insultos e incluso amenazas y advertencias de divulgar información privada.

El Consejo señaló que antes de aceptar un préstamo es importante que una persona verifique que la institución que lo ofrece sea legítima, asimismo que revise información para evitar este tipo de fraudes.

¿Dónde forran útiles escolares en CDMX? Canva

En ese sentido, el 30% de los casos atendidos fueron préstamos de hasta mil pesos, el 15% se ubicó entre mil y dos mil 500 pesos, mientras que el 18% entre 2500 y 5000 pesos. Así mismo, solamente el 9% de los préstamos superaron los 5000 pesos.

Montadeudas 2.0.

Las aplicaciones con mayor frecuencia de este tipo de reportes son prestamos CashMax, Conficreo Loan y We Finanzas-Crédito Rápido.

Por ello, se pide a la población verificar las instituciones financieras a través de los canales oficiales de Condusef, así como evitar aplicaciones que prometan dinero fácil e inmediato o proporcionar datos personales en páginas, formularios o aplicaciones cuya autenticidad no sea comprobada.