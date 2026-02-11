Celebra Canaco CDMX decomiso de bicis y motos piratas de origen chino

La Cámara Nacional de Comercio Servicios y Turismo de la Ciudad de México (Canaco CDMX) reconoció a las autoridades de la capital del país por los operativos de este martes en la zona del Centro Histórico, en donde se decomisaron bicicletas eléctricas y motocicletas de origen chino.

Vicente Gutiérrez Camposeco, presidente del organismo privado, indicó que los comerciantes y prestadores de servicios formalmente establecidos en la capital han identificado más de 3 mil 500 locales que venden productos asiáticos de dudosa procedencia en el Centro Histórico.

Invadiendo edificios históricos, transformando departamentos y estacionamientos en bodegas que representan un peligro, al no cumplir con las normas de operación en la mayoría de los casos, agregó.

Celebramos la realización de este operativo y desde la Canaco CDMX ofrecemos nuestra colaboración con la autoridad para seguir con las revisiones, porque estamos seguros de que son múltiples los productos asiáticos de dudosa procedencia los que se expenden en diversas zonas de nuestra ciudad”, expresó a través de un comunicado.

Consideró que estos operativos son una muestra de voluntad política de la autoridad para combatir la invasión de productos asiáticos.

Que, al ser introducidos de contrabando o con prácticas irregulares de comercio, representan un daño para las empresas mexicanas formalmente establecidas y una competencia desleal para ellas", indicó.

Gutiérrez Camposeco celebró la intervención de elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana y de la Marina en el operativo de decomiso de la mercancía que no documentó su internación legal a territorio mexicano.

Y del personal del Instituto de Verificación Administrativa que procedió a imponer los sellos de suspensión de actividades en los locales de Kp Moto y Be Mine Electric.

“Desde hace algunos meses nuestra Cámara ha documentado y denunciado la invasión de productos asiáticos que en múltiples casos no acreditan su legalidad y cumplimiento de las normas mexicanas, por lo que consideramos que estas acciones son las adecuadas y necesarias para combatir la ilegalidad”, expresó.

