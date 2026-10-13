Vacían tanque de gasolinería tras fuga de combustible en Tlalpan 

Las labores para extraer el combustible de un tanque en una gasolinería, ubicada en la colonia Arenal Tepepan, en la alcaldía Tlalpan, continúan durante la noche de este martes, con la llegada de varias pipas de Pemex para realizar el trabase de la gasolina.

En el sitio se encuentra tanto personal de Pemex, como de la Secretaría de Gestión Integral de Riegos y de Protección Civil (SGIRPC) de la Ciudad de México y Bomberos capitalinos.

Asimismo, se colocaron sellos de suspensión de actividades en la estación de servicio, para que una vez que se tenga el tanque vacío, se pueda observar las condiciones físicas del mismo y determinar qué provocó la fuga del combustible.

Como medida preventiva, se realizó la evacuación de aproximadamente 220 personas Foto: Especial

La SGIRPC informó poco después del mediodía que se reportó el olor a hidrocarburo en el Instituto Nacional de Medicina Genómica, ubicado en Periférico Sur, por lo que acudieron a verificar la situación.

El aroma provino de una filtración en los niveles de estacionamiento por una fuga en una estación de servicio contigua a inmueble. Como medida preventiva, se realizó la evacuación de aproximadamente 220 personas. No hay riesgo para la población ni para inmuebles aledaños”.

El director de los bomberos, Juan Manuel Pérez Cova, informó cerca de las 14:00 horas que personal de la institución acudió al sitio y formaron un dique para contener la filtración, además rociaron espuma para encapsular los gases que desprendía el hidrocarburo.

Los bomberos ampliaron el dique, rociaron más espuma y ventilaron el sitio.