Encabeza Giovani Gutiérrez rehabilitación de casi 60 escuelas en Coyoacán

La Alcaldía Coyoacán alcanzó la cifra de casi 60 planteles de educación básica intervenidos con obras de mantenimiento y rehabilitación integral durante los cinco años de gestión de Giovani Gutiérrez Aguilar, tras la entrega de los trabajos realizamos en la Escuela Secundaria Diurna No. 229 Ludmila Yivkova, en la colonia Pedregal de Carrasco.

Durante el evento de entrega, el alcalde destacó el compromiso de su administración con la infraestructura educativa del distrito, señalando que las labores se ejecutaron en periodos vacacionales para evitar afectaciones al calendario escolar. “Coyoacán es prácticamente la única alcaldía que ha llevado a cabo trabajos de mantenimiento y rehabilitación en escuelas de educación básica. Todas estas acciones se han emprendido en periodos vacacionales con el fin de no interrumpir el ciclo escolar, por ello hoy venimos a entregar estas acciones porque sí le apostamos a las próximas generaciones, a brindar mejores condiciones para su educación”, afirmó Gutiérrez Aguilar ante alumnos, docentes y padres de familia.

Las obras en el plantel incluyeron la impermeabilización de casi mil metros cuadrados de techos para corregir filtraciones, la instalación de luminarias LED, renovación de puertas, ventanas, vidrios y barandales, así como la aplicación de pintura general. En el exterior se colocaron cuatro rampas de acceso, se remozó la barda perimetral y se sustituyeron tramos de malla ciclónica. Los sanitarios recibieron una remodelación completa con cambio de pisos, azulejos, divisiones, inodoros, lavabos y espejos.

Por su parte, la directora del plantel, Edith Auza Real, resaltó la trascendencia de la obra al señalar que en los 45 años de historia de la institución no se había ejecutado un proyecto de tal magnitud, comprometiendo a la comunidad a preservar las instalaciones. Finalmente, el gobierno local reafirmó que estas inversiones en escuelas, sumadas a la atención de deportivos, calles y alumbrado, buscan consolidar un entorno seguro para la niñez y juventud coyoacanense.