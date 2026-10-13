Pedro Haces Lago se registra para ser el próximo Coordinador en Defensa de la Transformación en Tlalpan 

De cara a las elecciones de 2027, el diputado local Pedro Haces Lago formalizó su registro para contender por la coordinación en Defensa de la Transformación en la alcaldía Tlalpan, bajo las siglas de Morena.

En sus cuentas de redes sociales, el legislador capitalino expresó que su decisión responde al arraigo que tiene por la demarcación y al objetivo de impulsar su desarrollo socioeconómico.

Haces Lago, presidente de la Comisión de Asuntos Político-Electorales del Congreso local, definió a Tlalpan como el “gigante del sur” e hizo un llamado a la unidad ciudadana de cara al proceso interno del partido. Con esta aspiración, el funcionario busca encabezar el proyecto político de la Transformación en esa demarcación de la Ciudad de México.

Pedro Haces Lago nació el 10 de febrero de 1995. Es licenciado en Derecho por la Universidad Iberoamericana y actualmente curso la Maestría en Administración Pública en el Instituto Nacional de Administración Pública (INAP).