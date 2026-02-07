¿Va a llover hoy? Clima en CDMX este sábado 7 de febrero

El clima en la Ciudad de México (CDMX) este sábado 7 de febrero amaneció frío y con cielo nublado, sobre todo en las zonas altas de la capital del país.

Actualmente está activa una alerta por Protección Civil de la CDMX sobre el clima pronosticado en la ciudad hasta el domingo 8 de febrero.

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil emitió un aviso especial sobre las condiciones meteorológicas en la ciudad, en donde advirtió ambiente muy frío, con temperaturas mínimas entre los 0 y 6 grados centígrados, además de condiciones favorables para lluvias ligeras.

Clima en CDMX para el 7 de febrero

Clima en CDMX hoy 7 de febrero del 2026. Cuartoscuro / Camila Ayala Benabib

Pese a que la dependencia que monitorea el clima en la capital del país advirtió que durante estos días habría condiciones favorables para lluvias ligeras, el pronóstico para este sábado 7 de febrero indica que no se esperan precipitaciones pluviales.

Para hoy se prevé ambiente cálido, cielo despejado a medio nublado. El viento será de componente Norte de 10 a 20 km/h con rachas de hasta 35 km/h.

La temperatura por horarios este día, será:

9:00 horas: 10 grados

12:00 horas: 19 grados

15:00 horas: 23 grados

18:00 horas: 22: grados

21:00 horas: 17 grados

00:00 horas: 13 grados

En tanto, autoridades advirtieron que la madrugada de mañana, domingo 8 de febrero, será muy fría en el sur y poniente de la ciudad.

Por lo anterior, recomendó estar atentos al Sistema de Alerta Temprana de la SGIRPC.

¿En dónde va a llover hoy?

Clima hoy 7 de febrero del 2026. Cuartoscuro / Rogelio Morales Ponce

Para este sábado, se esperan diversas condiciones en los estados de México, en el noroeste y el norte se esperan lluvias y chubascos, y habrá las condiciones para la caída de nieve/aguanieve durante la noche en zonas serranas de Chihuahua y Durango.

Mientras que en el occidente y sur del país se pronostican lluvias y chubascos, debido a un canal de baja presión y el ingreso de aire húmedo procedente del océano Pacífico.

Intervalos de chubascos (5 a 25 mm):

Chihuahua.

Durango.

Sinaloa.

Zacatecas.

Nayarit.

Jalisco.

Colima.

Michoacán.

Guerrero.

Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm)

Baja California.

Baja California Sur.

Sonora.

Coahuila.

Estado de México.

Oaxaca.

Chiapas.

