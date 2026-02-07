Cursos gratis y en línea que ofrece el Copred ¿de qué van?

Si quieres aprender sobre igualdad sin pagar y sin estrés, esto es para ti, el Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la Ciudad de México (Copred) abrió inscripciones a sus cursos gratuitos “En Línea Con La Igualdad”, es una oferta pensada para cualquier persona que quiera entender mejor sobre temas de igualdad, derechos humanos y la no discriminación… pero sin lenguaje rebuscado.

15 cursos gratis

La desigualdad estructural, la pobreza, la violencia de género y la discriminación incrementan el riesgo de depresión en mujeres. Canva

Son 15 cursos en línea, totalmente autogestivos, es decir que los tomas a tu ritmo, cuando puedas y desde donde quieras. No hay clases en vivo, no hay presión y no necesitas experiencia previa.

Los temas están enfocados en la vida real. Se habla de igualdad, género, diversidad sexual, racismo, discapacidad, migración, lenguaje incluyente, trato digno, derechos humanos y todas esas situaciones que pasan todos los días en el trabajo, la escuela, la calle o incluso en casa, y que muchas veces ni notamos… hasta que alguien nos las explica con ejemplos claros.

Cursos cortos y atractivos

Mujer frente a la computadora trabajando

Cada curso es corto, con lecturas breves, videos sencillos y actividades ligeras. No hay tareas eternas ni exámenes imposibles. Al final, si completas el curso, puedes obtener una constancia digital, que ayudará a tu currículum o como comprobante de capacitación.

Estos cursos están abiertos al público en general. No importa si eres estudiante, trabajador, docente, servidor público o simplemente alguien con curiosidad por aprender algo nuevo que sí sirve en el día a día. Tampoco hay límite: puedes tomar uno, varios o hacer los 15 completos.

Todo es 100 % gratuito, en línea y con acceso las 24 horas. La recomendación es inscribirse lo antes posible, porque estos cursos suelen abrir por temporadas únicamente.

*bb