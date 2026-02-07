Cierres en Línea 2 del Metro: Alternativas para usuarios a partir del 9 de febrero

Por las acciones de mantenimiento en la Línea 2 del Metro CDMX, que va de Cuatro Caminos a Tasqueña, cerrarán las estaciones San Antonio Abad, Chabacano y Viaducto en algunos horarios, a partir del lunes 9 de febrero.

La Línea 2 del Metro consta de 24 estaciones de servicio de las cuales 16 serán intervenidas de forma integral. De Tasqueña a Revolución, se realizarán labores de mejoramiento de imagen, mantenimiento integral a las vías, cárcamos, aparatos eléctricos y electrónicos, así como de red contra incendios y equipamiento de cámaras de seguridad, en beneficio de 568 mil usuarios diarios, en promedio.

Cierre de estaciones de la Línea 2 del Metro

En una primera fase, a partir del lunes 9 de febrero, serán intervenidas las estaciones San Antonio Abad, Chabacano y Viaducto, por lo cual tendrán modificaciones en sus horarios, quedando de la siguiente forma:

Lunes a viernes: de 5 de la mañana a 10 de la noche

Sábados: de 6 de la mañana a 8 de la noche

Domingos: no habrá servicio, las 3 estaciones estarán cerradas

Alternativas para los usuarios

Ante el cierre parcial de las estaciones Viaducto, Chabacano y San Antonio Abad de la Línea 2 del Metro de la Ciudad de México, por los trabajos de rehabilitación y modernización rumbo al Mundial 2026, estas son las principales alternativas de traslado para los usuarios:

Servicio emergente gratuito de RTP

El Gobierno de la CDMX habilitó un corredor especial de la Red de Transporte de Pasajeros (RTP) para cubrir el tramo afectado.

Ruta del RTP:

Xola - Viaducto - Chabacano - San Antonio Abad - Pino Suárez (en ambos sentidos)

Horarios del servicio RTP:

Lunes a viernes: 22:00 a 00:30 horas

Sábados: 20:00 a 00:30 horas

Domingos: 07:00 a 00:30 horas

Este servicio es gratuito y busca garantizar la continuidad de los traslados cuando las estaciones están cerradas.

Uso de tramos activos de la Línea 2

La Línea 2 opera de forma dividida:

Cuatro Caminos - Pino Suárez

Tasqueña - Xola

Los usuarios pueden descender en Xola o Pino Suárez y continuar su trayecto en RTP o con otras alternativas de transporte.

Otras alternativas de transporte

Metrobús Línea 2 y Línea 1, con conexiones cercanas a Calzada de Tlalpan.

Rutas de transporte concesionado que circulan por Tlalpan y Eje Central.

Taxis y aplicaciones de movilidad como apoyo en traslados nocturnos o dominicales.

