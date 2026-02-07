Mujer pretende evadir Alcoholímetro en CDMX y choca contra patrullas

Una mujer de 28 años de edad intentó evadir el Alcoholímetro y colisionó con dos patrullas de la Policía de la Ciudad de México (CDMX), que abanderaban un punto del programa Conduce Sin Alcohol, en calles de la zona de La Merced, alcaldía Cuauhtémoc.

Los hechos ocurrieron en la avenida Circunvalación y la calle Misioneros, colonia Centro, donde la mujer, que conducía un vehículo color blanco, intentó evadir la prueba y aceleró, impactando contra dos patrullas que se encontraban en el sitio, informó la SSC.

Mujer detenida en Alcoholímetro tras choque

Choque en punto del Alcoholímetro en CDMX.

Paramédicos que acudieron al lugar valoraron a la conductora y a dos oficiales que se encontraban a bordo de las unidades siniestradas.

Tanto la mujer como los uniformados resultaron con golpes menores, sin necesidad de traslado a un hospital.

Para deslindar responsabilidades, la mujer fue detenida y trasladada ante el agente del Ministerio Público correspondiente, quien determinará su situación jurídica, precisó la Secretaría en una tarjeta informativa.

Alcoholímetro en CDMX

Choque en punto del Alcoholímetro en CDMX. Cuartoscuro / Daniel Augusto

Se trata de un operativo permanente de seguridad vial cuyo objetivo es prevenir accidentes, muertes y lesiones relacionadas con la conducción bajo los efectos del alcohol. Funciona los 365 días del año en las 16 alcaldías. Está a cargo de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC).

Puntos de revisión

Son aleatorios, itinerantes y sorpresivos.

Se instalan en:

Avenidas principales

Ejes viales

Entradas y salidas de la ciudad

Zonas de alta incidencia de accidentes

No se anuncian con anticipación para evitar evasiones.

En operativos especiales (puentes, vacaciones, fiestas), pueden operar las 24 horas.

En temporadas altas se instalan más de 1,100 puntos de revisión simultáneos en toda la ciudad.

¿Cómo es la revisión paso a paso?

Entrevista previa

Un oficial te detiene de forma aleatoria.

Revisa documentos básicos.

Hace preguntas breves.

Prueba AlcoStop

Soplas cerca de un sensor (sin boquilla).

Si no detecta alcohol, continúas tu camino.

Prueba formal de alcoholemia

Si detecta alcohol, soplas en un alcoholímetro con boquilla nueva y sellada.

El aparato mide el alcohol en aire espirado .

El resultado aparece en segundos.

Confirmación

Si sales positivo, se realiza una segunda prueba para confirmar.

Límites permitidos

Conductores particulares:

0.4 mg/L en aire espirado, o

0.8 g/L en sangre

¿Qué pasa si sales positivo?

Arresto inconmutable de 20 a 36 horas en el Centro de Sanciones Administrativas, conocido como El Torito.

Envío del vehículo al corralón.

Pérdida de 6 puntos en la licencia de conducir.

